أورلاندو بلوم يحتفل بعيد ميلاد كاتي بيري: “سأحتفل بك اليوم وكل يوم”

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل أورلاندو بلوم بعيد ميلاد كاتي بيري السابع والثلاثين، بصورة رومانسية ورسالة مميزة.

نشر أورلاند بلوم، البالغ من العمر 44 عامًا، صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، له مع كاتي بيري من موعد عشاء، وكتب معلقًا عليها: “نحن نعيش الحياة، ونحبها وهي ممتعة، سأحتفل بك اليوم وكل يوم”.

وظهرت كاتي في الصورة وهي مبتسمة، وبدا الثنائي سعيدين للغاية، ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة الرومانسية المميزة التي تجمع النجمين الشهيرين.

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في سياق منفصل، نشر أورلاندو بلوم صورة أخري في وقت سابق، ظهر فيها وهو يزين غرفة نوم ابنته من كاتي بيري ديزي دوف، البالغة من العمر 14 شهرً تقريبا، بالزهور، في المنزل الذي يعيش فيه مع كاتي بيري، حيث شارك أورلاندو صورة لنفسه وهو يرسم زهرة بيضاء على الحائط المطلي باللون الأصفر، وعلق ببعض الرموز التعبيرية المميزة.

يُذكر أنه في أغسطس الماضي، احتفل أورلاندو بلوم وكاتي بيري، بعيد ميلاد ديزي دوف الأول، ونشر أورلاندو صورة عبر حسابه على إنستجرام ، وكتب في التعليق عليها: “المشاعر التي لا تتوقف أبدًا عن العطاء هي حب الطفل”، بينما احتفلت كاتي بيري بابنتها على تويتر قائلة: “منذ عام واحد، اليوم هو اليوم الذي بدأت فيه حياتي، عيد ميلاد سعيد يا ديزي دوف، حبيبتي”.