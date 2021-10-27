شاهد صورة جديدة للفنانة «نورهان» حبيبة نور الشريف في مسلسل "الحاج متولي" .. لن تصدقوا كيف أصبحت؟!!

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الرياض - محمد الاطلسي - في ظهور جديد لها نشرت الفنانة نورهان صورة جديدة لها، ظهرت فيها على طبيعتها دون مساحيق تجميل، وبدت عشرينية رغم أنها تجاوزت سن السابع والثلاثين.
نورهان اشتهرت بالعديد من الأعمال الناجحة التي عُرضت في تسعينات القرن الفائت وبداية الألفية الثالثة، أبرزها: (سوق العصر، والعصيان).
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مشاركتها الأهم كانت في مسلسل (عائلة الحاج متولي)، ولعبت دور سميرة التي يحبها نور الشريف، وابنه مصطفى شعبان.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة نورهـان مسلسل “بين السما والأرض” والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي 2021.
المسلسل بطولة النجوم: هاني سلامة، درة، سوسن بدر، غادة عادل، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.
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