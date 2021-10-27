إليسا: والدي كان يقترض لأكمل تعليمي ولا أتعمد الإثارة في مظهري وأعيش الاَن حالة حب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا عن علاقتها بوالدها ومدى تعلقها به حيث كانت تعتبره أفضل صديق لها.

وخلال لقائها مع مجلة “جمالك” قالت إليسا إنها تعلمت من والدها الراحل الكثير من الصفات الحميدة مثل الصدق والكرم وأن والدها كان مهتما للغاية بتعليمها وتثقيفها ورغم أنه كان موظف بسيط إلا أنه كان يحرص على وصولها للمرحلة الجامعية لذا كان كثيرا ما يقترض المال للإنفاق على تعليمها.

وأشارت إليسا إلى أن والدها كان أقرب صديق لها وكان يأخذ رأيها في الشعر وهي متعلقة به لدرجة أنها تريد لشريك حياتها أن يتمتع بمثل صفاته وأهمها الحنان، مشيرة إلى أن أزمة وفاته لم تستطيع أن تتخطاها إلى الآن.

من ناحية أخرى كشفت إليسا أنها تعيش قصة حب الآن وهي سعيدة للغاية، لافتة إلى أن أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في الرجل بالنسبة لها هي الحنان والكرم فهي لا تحب الرجل البخيل لأنه سيكون بخيل في عواطفه تجاهها وهي شخص معطاء وأنها تركت رجالا كثر بسبب البخل.

وقالت إليسا عن تصريحاتها المثيرة بأنها مسئولة عما تقوله، وأنها امرأة حرة تقول ما يخطر في بالها، ولا يهما رأي أي شخص، وأكدت أنها لم تندم على أي شيء تقوله، وأنها تتحمل مسئولية أقوالها فهي تؤمن بما تقوله.

وعن إطلالاتها المثيرة قالت الفنانة اللبنانية إنها لا تتعمد الإثارة ولا تفعل أي مجهود، ولكنها أنثى وتتمتع بقدر كاف من الجمال فلا مانع من أن تظهر جمالها للجمهور.

أشارت إليسا إلى أنها تمتلك القليل من النرجسية، قائلة: أنا أحب نفسي ولو محبتش نفسي مفيش حد هيحبني وأثق في نفسي كثيرًا وهذا ينعكس على من حولي، ولكن حبي لنفسي لا يلغي حبي للناس والأولوية ليست لحبي لنفسي.

وكانت إليسا تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول ظهورها في حفلها الأخير ببغداد وهي ترتدي درعا واقيا من الرصاص، ونفت إليسا هذه الادعاءات وقالت إنها لا ترتدي درعا واقيا ووصفت ما حدث بالسخافة.

ومن جانب آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل جديد يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك على مسرح أولمبيا في باريس.

يذكر أن إليسا تحتفل في 27 أكتوبر الجاري بعيد ميلادها الـ50.

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