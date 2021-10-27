سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها وتستعرض خاتم الخطوبة دون الكشف عن هوية عريسها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، اليوم خطبتها وعيشها في قصة حب، واستعرضت خاتم خطبتها خلال لقاء لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، وتغزلت بخطيبها والذي لم تكشف عن هويته.

وكشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين اليوم عن مفاجأة لجمهورها، وأعلنت خطبتها خلال لقاء لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، وذلك بعد فترة من الشائعات والتكهنات حول ارتباطها وخطبتها، وأكدت سوزان نجم الدين هذه الأخبار خلال لقائها الأخير، وقالت إنها تعيش قصة حب في الفترة الحالية، ومغرومة، وحاولت عدم التطرق لتفاصيل قصة حبها الجديدة، قبل أن تستعرض خاتم الخطوبة في يدها أمام الكاميرا وتؤكد خطبتها.

وقالت سوزان نجم الدين أن هذه المرة ليست شائعة، وذلك تعقيباً على الشائعات حولها في الفترة الأخيرة حول زواجها وارتباطها، وتحدثت سوزان نجم الدين عن الشائعات التي طالتها حول ارتباطها بحارسها الشخصي، وردت على اتهامات البعض لها بالعنصرية، وقالت إنها ذكرت في حديثها عنه احترامها له، ولا تهتم بما يتهمها به البعض لأن المهم ما قالته هي، وأكدت أن الحب ليس له علاقة بالشخص ولكن بالتكافؤ والتوافق والتفاهم بين الطرفين.

وتغزلت سوزان نجم الدين في خطيبها خلال لقائها مع البرنامج، وتابعت في حديثها أن المهم في العلاقات وجود حب حقيقي وشريك حقيقي، وأن تشعر المرأة بوجود سند ورجل حقيقي في حياتها، وليس مجرد ارتباط فقط، وقالت إنها وجدت هذه الصفات أخيراً، بعدما أكدت خبر خطبتها، ولكنها حيرت الجمهور بسبب عدم كشفها عن هوية خطيبها، واكتفت بتأكيد الخبر والتعبير عن سعادتها في المرحلة الحالية، وتلقت التهاني من قبل جمهورها على مواقع التواصل.

وعلى الجانب الفني، تصور حالياً الفنانة سوزان نجم الدين دورها في مسلسل “بيوت من ورق”، ونشرت عدة صور لشخصيتها في المسلسل، ولاقت إطلالاتها الجديدة في العمل تفاعل كبير من الجمهور، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أيضاً أبرزهم يوسف الخال وداليدا خليل وغيرهم.