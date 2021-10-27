ابو ظبي - احمد الجزار - تقام الاَن مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي في مستهل مباريات الدوري العام.
ونجح النادي الأهلي خلال الشوط الأول في إحراز ثلاثة أهداف مما صعب الموقف على الدرويش.
تقام المباراة على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن فعاليات الجولة الأولي من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63.
ونقدم لكم «موقع جوو 2 فن» بث مباشر لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري، في ظل الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير للقاء، حيث دائمًا ما تحمل مواجهة الفريقين إثارة ومتعة كبيرة، لذا تسطيعون مشاهدة بث مباشرة لمباراة الأهلي الإسماعيلي.
ويحضر مباراة اليوم بين الأهلي والإسماعيلي، 1000 مشجع لكل فريق، بعدما نحجت لجنة الأندية، في الحصول على موافقات بحضور 2000 مشجع في كل مباراة بواقع 1000 مشجع لكل فريق حيث أتم الأهلي والإسماعيلي، استعداداتهم أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة اليوم في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 63، ويلعب كلا المدربين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي وطلعت يوسف المدير الفني للإسماعيلي، على الفوز لتحقيق انطلاقة متميزة في بطولة الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يتقدم بثلاثة أهداف.. شاهد البث المباشر لمباراته مع الإسماعيلي (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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