انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية فاتن موسى بعد زواج 6 سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - انفصل الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج استمر لـ ٦ سنوات.

وأكدت المحامية سناء لحظي في تصريحات صحفية لموقع الجرس اللبناني، أن الطلاق تم بهدوء تام بين الطرفين يوم أمس وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.

يذكر أن آخر ظهور لمصطفى وفاتن معًا كان منذ ٣ أسابيع خلال سهرة جمعتهم بـ حسين فهمي وزوجته ومجموعة من الأصدقاء بأحد المطاعم في القاهرة.

وحتى الاَن لم يعلق أيا من الطرفين على هذه الأنباء، حتى أن الإعلامية فاتن موسى لازالت محتفظة بصورهما عبر حسابها على “إنستجرام”.

وتزوج مصطفى فهمي من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى في عام 2015 في حفل بأحد الفنادق اللبنانية واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

يشار إلى أن مصطفى فهمي يعرض له حاليًا مسلسل “الحرير المخملي” على إحدى المنصات كما أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم “أهل الكهف”.