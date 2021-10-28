أشرف زكي يكشف عن الخطة التي وضعها ليتزوج من روجينا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدث الثنائي أشرف زكي وزوجته روجينا عن كواليس بداية قصة الحب بينهما، خلال حلولهما ضيوفا على برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة.

وقالت روجينا إن أشرف زكي عندما شاهدها لأول مرة، قال لصديقه المخرج أحمد شفيق :شايف البنت دي أنا هتجوزها “، ليرد “أشرف” ساخرا: “هذا حدث عشان هي صعبت عليا”.

وأضاف أشرف زكي: “كنت شايف روجينا بنت مؤدبة وجميلة ومتربية أوي وجايه من الشرقية دوغري، وهذا شىء هام في وسطنا الفني وحسيت أنه يوجد حالة توافق بيننا فهي تحمل مواصفات الزوجة التي أبحث عنها”.

وتابع: “وبعدين عملت خطة عبقرية عشان أتجوزها”.

وقال أمير كرارة لأشرف زكي مازحا: “مندمتش بقى بعدها” ليرد عليه الأخير: “كتييير”.

وأوضح “أشرف” أنه وضع خطة كي يتحدث معها وأنه لم يكن يعرف مكان منزلها وهناك صديقة أبلغتها إني أريد خطوبة روجينا، وبالفعل ساعدتني حتى وصلت تحت منزلها.

وتابع: “عندما نزلت روجينا من منزلها لتوصيل صديقتنا وجدتني منتظرها في السيارة تحت البيت”

وقاطعته روجينا: “أصبت بالذهول عندما رأيت أشرف زكي تحت منزلي، وطلب مني أكثر من مرة أن أشارك معه في مسرحية لأنه كان المعيد لنا في المعهد، ولقيته بيفتح كلام، فقولته حضرتك لما يبقى فيه ورق جاهز أبقى كلمني، فتقمص مني واختار حد غيري للمسرحية”.

واستطردت: “أنا أصلا مكنتش مقتنعة أنه معيد لأن أول مرة شفته كنا داخلين محاضرة لدكتور سعد أردش ولقيته وأقف يهزر مع الطلبة”.

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