أحدهم سرواله اتقطع والثاني زوجته أغمي عليها .. تعرف على أكثر المواقف حرجا للفنانين في ليلة الدخلة ..؟

الرياض - محمد الاطلسي - تمر الأيام السعيدة على الجميع، ولكن ليس هناك لحظة يمكن تذكرها بقدر «ليلة الدخلة»، فهو اليوم الذي ينتظره كل شخص بفارغ الصبر ولا يمكن نسيان مواقفه، خاصة وإن كانت مضحكة، وبالفعل حدثت بعض الطرائف للفنانين في هذه الليلة، وقرر بعضهم الإفصاح عنها.

مفتاح الشقة ومن أبرز المواقف الطريفة للنجوم في «ليلة الدخلة»، ماذكرته وفاء إبراهيم، أرملة الفنان الراحل محمد متولي، أن زواجها من متولي مر ببدايات طريفة وكوميدية جدا.

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وروت وفاء، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أحد المواقف الكوميدية معه، قائلة: «ليلة دخلتنا نسينا مفتاح الشقة في العربية، والعربية أخويا خدها لف بيها وعمل حادثة، وهو مرضاش يقولي علشان ميبوظش اليوم».

وتابعت: «روحنا خدنا تاكسي بالبدلة وفستان الفرح وقعدنا نلف لغاية ما عرفنا نجيب المفتاح».

حذاء وبنطلون وتندرج بالقائمة الفنانة «داليا مصطفى» ففي أغسطس 2017، روت «داليا» موقفا طريفا لها عن ليلة الدخلة، حيث ذكرت أن أطرف المواقف التي تعرضت لها يوم زفافها: «كان حذائي ضيقا للغاية»، موضحة أن شقيقتها في بداية الحفل أخذت منها الجزمة وقامت بنزع «الفرشة» منها حتى تتسع قليلا، ولكنها لم تصبر فاضطرت لخلع الحذاء.

وأضافت «داليا» خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية «منى الشاذلي»، أن زوجها الفنان شريف سلامة تعرض أيضًا لموقف محرج أثناء الحفل، من خلال تمزيق البنطال الخاص به ما دفعها لأن تقول «دي ليلة مش فايتة»، مشيرة إلى أنهما جلسا طوال الحفلة حتى لا يكتشف أحد تمزق البنطال.

إغماء العروسة أما في سبتمبر 2014، قص الفنان حمادة هلال موقفا طريفا له في «ليلة الدخلة»، فقال: "في الأيام التي سبقت الزفاف تعرضنا لتعب وإرهاق وضغوط كبيرة، في التحضيرات وتجهيز منزل الزوجية وشراء كل المستلزمات المهمة، وغيرها من الأمور التي اعتاد أن يقوم بها العروسان قبل زفافهما، وبعد أن انتهينا من كل شيء وقبل الزفاف بدقائق فقدت العروس الوعي وأصابتها حالة إغماء، جعلتني أشعر بالخوف عليها".

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني له: «هذا الموقف جعل الجميع ينزعجون، خاصةً أنها كانت مرتدية ملابس الزفاف وبكامل الماكياج وجاهزة للخروج للمعازيم لنبدأ الحفلة، إلا أن سقوطها بهذا الشكل جعلني أشعر بخوف شديد، وظللت طوال اليوم قلقًا عليها، خاصةً أنها كانت المرة الأولى التي يحدث لها هذا الموقف».

نوم حكيم وتندرج بالقائمة الفنانة «رانيا محمود ياسين»، ففي مايو 2014، ذكرت الفنانة «رانيا»: «رغم مرور خمسة عشر عامًا على زفافي إلى محمد رياض، ما زلت أتذكر كل التفاصيل وكل لحظة مرّت عليَّ بهذا اليوم، الذي يجب أن أصفه باليوم العالمي».

وأوضحت أن حفل زفافها حضره معظم الممثلين والمطربين، وأحيا الحفلة أكثر من عشرة مطربين على رأسهم الفنان الجميل كاظم الساهر والفنانة أنغام، فهذا اليوم كان من أجمل أيام حياتي، لكنه لم يخل من المواقف الطريفة، فأنا العروس الوحيدة التي استمر زفافها للساعة الثامنة صباحًا، فحفلات الزفاف تنتهي دائمًا الساعة الثالثة أو الرابعة فجرًا، لكن زفافي انتهى في توقيت غريب، وبصراحة لم أشعر بالوقت وفوجئت عندما فُتح باب القاعة بالشمس ساطعة، الأغرب أن جميع الضيوف ظلوا موجودين حتى الساعة الثامنة أيضًا، وهذا الأمر أسعدني كثيرًا».

وتضيف: «الموقف الطريف الذي حدث يوم زفافي ولا يمكن أن أنساه، هو نوم الفنان حكيم على أريكة خارج القاعة في انتظار الفقرة الخاصة به لتقديم أغانيه، فهو لم يتمكن من السهر حتى ساعات الليل المتأخرة، وقرر النوم لساعة واحدة فقط، لكنه استيقظ وقدم مجموعة من أجمل الأغاني».

المصدر: فيتو