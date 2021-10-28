بعد إصابتها بكورونا.. هبة الأباصيري تعاني من التنفس بصعوبة وتطلب الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المذيعة هبة الأباصيري، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا.

وقالت هبة في تصريحات صحفية،إنها تعاني من صعوبة في التحدث، وتشعر بحالة من الـ«نهجان»، حيث إنها لا تستطيع الكلام كثيرًا لشدة التعب، وطلبت من الجمهور الدعاء لها لكي تمر هذه الأزمة على خير.

وأضافت هبة الأباصيري، أنها تتابع حالتها مع الطبيب المعالج من حين إلى آخر، ومن المقرر أن تجري المسحة الثانية بعد أسبوع، وتنصح الجمهور والمتابعين بضرورة متابعة الإجراءات الاحترازية وعدم الاستهتار لأن كورونا «صعبة جدًا».

وقد أعربت الإعلامية هبة الأباصيري، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن فرحتها بسبب بعض من المتابعين لها قاموا بعمل إطعام بنية شفائها قائلة: «البوست ده، غالباً أصحابه هيشوفوه، لكن أنا أمتنعت عن ذكرهم فقط بنية إن الثواب والأجر بتاعهم بإذن الله يبقى كامل، أما بقي ليه أنا كتبت البوست، فيشهد الله إن نيتي الوحيدة هي إن جايز يكون فيها طبطبة أو رسالة طيبة أو بشرة أو معنى إنساني أو أي شيء يفيد أو يراضي أو يهون علي أي حد هيشوفها، زي ما ربنا طبطب عليا بها».

وتابعت: «الحقيقة إن يمكن في الكام يوم اللي فاتوا ومع زيارة كورونا ليا، عدى عليا مشاعر كتير متلخبطة، ما بين تعب وقلق وخوف ورضا وطمأنينة وزعل وفرحة وسلبية وإيجابية وحاجات كتير أوي ورا بعض وأحيانًا في نفس الدقيقة».

وأردفت: «والحقيقة كمان إني برضوا استقبلت مشاعر طيبة أوي من ناس كتير ولازم أقول ده عشان مكونش جاحدة، لكن برضه بعترف إن في ناس معينة غيابهم وعدم سؤالهم عليا أثر فيّا أوي وكنت بحاول أتغاضي، بس كل شوية كنت بفتكر ويصعب عليا منهم، يمكن عشان كان عندي عشم، يمكن عشان ما بيننا عِشرة، يمكن مش من حقي أزعل أصلاً بس أهو ده اللي حصل بصراحة».

واستطردت هبة الأباصيري، قائلة: «لحد من دقايق أما جت لي رسالة من ناس طيبة، كل اللي أقدر أقوله عنهم وعني، إن لا بيننا مصالح ولا سنين معرفة ولا أي مجال مشترك، غير معرفة بسيطة لا تخلو من قواعد الذوق الاجتماعية البسيطة جداً، حصلت ما بيننا بدون ترتيب، من فترة في مناسبة طيبة».

واختتمت: «بس جبر الخاطر اللي جالي النهاردة علي إيديهم وحنية الله ورحمته، لا تفسير له عندي إلا تفسير واحد اللي وصلني.. يختص برحمته من يشاء.. الله يسامحكم بقي، ومع ذلك يارب ما تحرمنا أبدًا وزدنا من دموع بتنزل من الفرحة والشكر والحمد.. حقيقي ممتنة جداً لكم ياللي عارفين نفسكم و شاكرة وحامدة لفضل الله كما يليق بعظمة و قدر الله».

يذكر أن الإعلامية هبة الأباصيري، انضمت لفريق عمل برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا منذ أيام قليلة، مشاركه في التقديم مع مني عبد الغني ، وإيمان عز الدين، ويعرض البرنامج يوميا باستثناء الخيمس والجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصراُ عبر قناه سي بي سي.

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