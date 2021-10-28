الصور الأخيرة للمصورة هالينا هاتشينز في موقع التصوير قبل قتلها بالخطأ من النجم أليك بالدوين

ابو ظبي - احمد الجزار - شارك سيرج سفيتينوي، زميل هالينا هاتشينز، المصورة التي راحت ضحية حادث إطلاق نار عن طريق الخطأ من الممثل أليك بالدوين في موقع تصوير فيلم “Rust”، آخر صورة لها في الموقع قبل أن تُقتل بالرصاص، في الحادث المأساوي.

نشر سيرج سفيتينوي، ويعمل كهربائي في فريق عمل فيلم “Rust”، في 22 أكتوبر الأول، صورة على حسابه على فيسبوك، وكتب عليها: “آخر صورة مع هالينا في موقع التصوير”، ويبدو أن الصورة التقطت داخل مبنى قديم صغير في مزرعة نيو مكسيكو، وهي موقع تصوير شهير، وفي الصورة، يقف العديد من أفراد الطاقم حول أليك بالدوين، بينما تقوم هالينا بإعداد الكاميرا للتصوير، حيث كانت تقف في الخلف من فريق العمل في مواجهة أليك بالدوين، وظهرها إلى الشخص الذي التقط الصورة.

من غير الواضح متى بالضبط تم التقاط الصورة قبل إطلاق النار الذي أودى بحياتها، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، كتب سفيتينوي في منشور آخر على فيسبوك أنه كان يقف بجانب هالينا هاتشينز أثناء حادث إطلاق النار يوم الخميس، وفي منشور بعنوان “رؤيتي لمأساة فيلم “Rust”، كتب سفيتينوي أنه ممتن جدًا لكل من تواصل معه بكلمات الدعم والتعازي، وأوضح أنه عمل مع هاتشينز في “جميع أفلامها تقريبًا”، وكان يعتبرها صديقته المقربة.

في نفس السياق، ألقى سيرج سفيتينوي باللوم على الإهمال في مقتل هالينا، قائلًا: “إنه خطأ الإهمال وعدم الاحتراف، الإهمال من قبل الشخص الذي كان من المفترض أن يفحص السلاح في الموقع لم يفعل ذلك، والشخص الذي كان يجب أن يفحص هذا السلاح قبل إحضاره لم يفعل ذلك، وموت الإنسان هو النتيجة”، لكن لم تؤكد الشرطة المزاعم التي أدلى بها سفيتينوى، ولم يتم التوصل إلى أي نتيجة رسمية بشأن الإهمال حتى الآن.

في سياق متصل، أفادت السلطات المعنية أنه جاري التحقيق في الحادث الذي أودى بحياة مصورة سينمائية، وإصابة المخرج جويل سوزا، جراء طلق ناري عن طريق الخطأ من الممثل أليك بالدوين أثناء بروفة أحد المشاهد، ووفقًا لآخر ما توصلت إليه التحقيقات في مركز شرطة سانتا في بـ نيو مكسيكو، أن مساعد المخرج ديفيد هولز هو من سلم المسدس إلى أليك بالدوين قبل لحظات من حادث إطلاق النار الأليم.

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