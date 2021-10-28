“كنت هابوسه”.. ريا أبي راشد تكشف عن أكثر موقف محرج تعرضت له مع براد بيت (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، عن أكثر موقف محرج تعرضت له، موضحة أنه مع النجم العالمي براد بيت.

وقالت «أبي راشد»، أثناء استضافتها في برنامح «صباحك مصري»، المذاع على قناة ام بي سي، إنها كانت تسلم على النجم براد بيت، وحسبته سيقبلها وكانت ستقبله هي الأخرى، بينما كان الأول يتحرك ولا يقصد ذلك، لافتة: «لما حاولت أبوس براد بيت وهو ما بده يبوسني.. أنا فكرته هيسلم عليا ويبوسني.. لكن هو كان بيظبط قعدته».

وفي سياق متصل، أوضحت «ريا» أن وصولها لما حققته الآن من نجاح وشهرة واسعة، لم يكن سهلاً على الإطلاق، بل كان على خطوات وسنوات من الاجتهاد، وليس كما يعتقد الناس، حسبما صرحت، مضيفة أن الموحبة والاجتهاد والمداومة هم سر النجاح.

وأشارت «أبي راشد» إلى أنها تحرص دائمًا أن تكون مهنية والمتحكم الأساسي عند محاورة نجوم «هوليوود»؛ موضحة أنها لا تجيد الاصطناع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدمها فقط في ترويج البرامج التي تقدمها.

وكانت الإعلامية ريا أبي راشد، تصدرت قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها مؤخرًا، في حفل الدورة الخامسة في مهرجان الجونة السنيمائي، في إطلالة انتقدها الجمهور، إذ حرك الهواء الفستان التي كانت ترتديه، ليكشف عن أجزاء من جسدها، الأمر الذي أعاد للأذهان مشكلة الفنانة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي هذا الصدد كشف اثنين من خبراء الموضة، عن رأيهم في إطلالة ريا أبي راشد في حفل الختام:

قالت لما زين الدين، خبيرة الموضة، إن إطلالة «أبي راشد» امتازت بتنسيق الألوان والاكسسوارات، إذ كتبت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام «استخدام حزام ناعم وحذاء متناسق مع الحقيبة والحزام».

واتفق معها في الرأي إيلي حنا، ناقد موضة، مؤكدًا أن الفستان مناسب لشكل جسدها، وجعله متناسقًا، مشيدا بلونه والاكسسوارات والمكياج التي ظهرت بهم «ريا»، وليس بهم خطأ واحد، حسبما ذكر.

وأبدى ناقد الموضة، اعتراضه على كثرة فتحات الفستان، مؤكدًا أنه كان يفضل أن تكون حمالات الفستان من جهة اليمين، وليس اليسار كيفما ظهرت ريا أبي راشد، موضحًا أن الإطلالة ككل أعجبته.