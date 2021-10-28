ننشر تفاصيل ألبوم محمد محي الجديد

كشف الفنان محمد محي، تفاصيل الألبوم الجديد الذي سيتم طرحه مجدداً، خلال الفترة المقبلة، مع زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1.
وقال إن فريق العمل الخاص بالألبوم الجديد بعضهم تعاون معهم قبل ذلك، والبعض الآخر لأول مرة يتم التعاون بينهم.
وأضاف: "أتعاون مع أمير طعيمة الذي له الكثير من النجاحات معي، الشاعر سلطان صلاح أول مرة سيتم التعاون بيننا".
وعن الأسماء الجديدة التي يتعاون معها، قال: "معايا نور الدين حمدي وفي أغنية جديدة "مات الكلام"، أتخيل أنها من الأغاني اللي هتعيش وهتعلم مع الناس توزيع محمد العشري، معايا أشرف أمين ونجحنا مع بعض وهو شخصية مميزة في كلامه، ومصطفى عوض، والشاعر هاني رجب وغيرهم الكثير".
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