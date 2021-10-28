ننشر تفاصيل ألبوم محمد محي الجديد

كشف الفنان محمد محي، تفاصيل الألبوم الجديد الذي سيتم طرحه مجدداً، خلال الفترة المقبلة، مع زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1.

وقال إن فريق العمل الخاص بالألبوم الجديد بعضهم تعاون معهم قبل ذلك، والبعض الآخر لأول مرة يتم التعاون بينهم.

وأضاف: "أتعاون مع أمير طعيمة الذي له الكثير من النجاحات معي، الشاعر سلطان صلاح أول مرة سيتم التعاون بيننا".

وعن الأسماء الجديدة التي يتعاون معها، قال: "معايا نور الدين حمدي وفي أغنية جديدة "مات الكلام"، أتخيل أنها من الأغاني اللي هتعيش وهتعلم مع الناس توزيع محمد العشري، معايا أشرف أمين ونجحنا مع بعض وهو شخصية مميزة في كلامه، ومصطفى عوض، والشاعر هاني رجب وغيرهم الكثير".