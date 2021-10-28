”يا فرحة” لـ تامر حسني تتخطى ربع مليون مشاهدة بـ يوتيوب

تخطت أغنية يا فرحة للمطرب تامر حسني، حاجز الـ 250 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها بساعات. الأغنية من كلمات و الحان تامر حسني و توزيع علي فتح الله. وكان شوق تامر حسني، جمهوره للكليب وكتب:"يا صباح الفل و الحب و التفائل على اغلى ناس ، اغنية يا فرحه مش هستنى تنزل الصيف اللي جاي.. عشان كدا قررنا نعملكوا فكره ان شاء الله تعجبكوا و هتنزل قريب اوي اوي اوي و هنفرح بيها الفتره دي مع بعض و ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحه اللي مستنيها يارب".

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