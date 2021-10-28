شاهد.. محمد رمضان يرد على جدل الرقص مع مضيفات الطائرة: ”اتشهروا واتبسطوا”

رد الفنان محمد رمضان، على الجدل الذي حدث بعد فيديو رقصه مع عدد من مضيفات الطيران.
وقال محمد رمضان: “المضيفات لم يخسروا عملهم، وهما واحدة إلمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا”، وذلك حسبما جاء في لقاءه مع برنامج et بالعربي.
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