محمد رمضان تعليقًا على فيديو رقصه مع المضيفات في الطائرة: “اتبسطوا واستمتعوا” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - رد الفنان محمد رمضان على الفيديو المثير للجدل الذي نشره مؤخرا وهو يرقص مع مضيفتين داخل طائرة خاصة على أنغام أغنيته الجديدة “جو البنات”، التي قام بغنائها بحفل افتتاح مهرجان الجونة.

وخلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، قال محمد رمضان إن المضيفات لم يخسرن عملهن بسبب تلك الرقصات كما أشيع بل سافرا معه مجددا، مشيرا إلى أن جنسيتهما ألمانية وتركية.

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وقال محمد رمضان “المضيفات سعداء بالفيديو وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعد ما اتشهروا في مصر.. دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم .. اتبسطوا واستمتعوا”.

ومؤخرا، أطلق محمد رمضان فيديو كليب أغنية “جو البنات” بعد أن غناها على مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مع المنتج الموسيقي العالمي ريد وان، والمطرب المغربي نعمان بلعياشي.

من ناحية أخرى، يحيي محمد رمضان الليلة حفلا كبيرا في دبي مع النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا وذلك برعاية إحدى المجلات الهندية الشهيرة، كما يستعد لإحياء حفل غنائي في موسم الرياض يوم واحد نوفمبر .

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