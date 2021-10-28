لن تصدق من يكون .. فنان وحيد وبسيط لم يتجرأ رامز جلال على مقابلته خوفا من رد فعله ؟

الرياض - محمد الاطلسي - رغم الهجوم الموسمي المتكرر على مقالب الفنان المصري رامز جلال، إلا أن برنامجه سرعان ما تحتل صدارة مواقع البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح اسمه واسم برنامجه الرقم الأعلى في أكثر من دولة عربية بمجرد دخول شهر رمضان.

وفي هذا الصدد كشف الفنان حمدي الميرغني في تصريحات سابقة، عن الفنان الوحيد الذي لم يتجرأ رامز جلال على مقلبته خوفا من ردة فعله.

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وأكد حمدي خلال لقائه في برنامج "عيش صباحك" على إذاعة "نجوم F.M" للحديث عن كواليس فيلم "أحمد نوتردام" والعمل مع رامز جلال، أن رامز كان ينفذ مقالب كثيرة فيه في الكواليس، ووصفة بـ"غلبان ومجنون"، مشيرا إلى أنه كان يخاف من الفنان خالد الصاوي ولا ينفذ فيه أي مقلب.

وحكى عن موقف حدث عندما طلب منه رامز أن يمسك بالهاتف ويصوره وهو ينفذ مقلبا في الصاوي، وفعلا دخلا إلى غرفته في الاستراحة وكان نائما، وأمسك رامز بـ"زمارة" ووقف إلى جوار الصاوي الذي فجأة اتضح أنه مستيقظ وطلب منهما الخروج قائلا "برا" ليخرجا مسرعين.

وأكد أن رامز جلال كان خائفا وحمد الله أن رد فعل الصاوي لم يكن أكثر من ذلك.

وفيلم "أحمد نوترودام" من بطولة رامز جلال، حمدي الميرغني، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من نجوم الفن. الفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

وتمكن الفيلم من تحقيق إيرادات وصلت إلى 16 مليونا و250 ألف جنيه، بعد مرور 5 أسابيع على عرضه فى دور العرض السينمائية، ليحتل بذلك المركز الأول.

وتم تصوير العمل في حي المهندسين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، كما تم تصوير عدد من المشاهد الداخلية للعمل في أحد المراكز الطبية المتخصصة في علاج السمنة والنحافة.