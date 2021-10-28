شيرين رضا تكشف كواليس مشاركتها في فيلم ”الملحد”

تشارك الفنانة شيرين رضا في فيلم الملحد الذي يجمعها للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى بعد فيلم "الضيف"، الذي عرض عام 2019.
وكشف شيرين، كواليس العمل وقالت في تصريحات لـ صدى البلد، أنها لم تبدأ في الفيلم بعد لكن متحمسة جدا للعمل، لأنه يسلط الضوء على قضية مهمة وشائكة وهي التطرف الدينى والإلحاد.
وتابعت: “العمل يوضح الفرق بين الإلحاد الناتج عن التفكير الزائد في الدين والتدين الذي يكون دون تدبر، وتخوفت في البداية عندما سقطت عينها على اسم العمل ولكن بعد قراءة السيناريو تحمست”.
وكانت أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بتجديد العمل مع المخرج هادي الباجوري من خلال فيلم قمر 14 الذي عرض في مهرجان الجونة السينمائي.
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