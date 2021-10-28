فاتن موسى تفجر مفاجأة: مصطفى فهمي طلقني دون علمي وعرفت الخبر من السوشيال ميديا

ابو ظبي - احمد الجزار - فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، مفاجأة بخصوص طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، حيث أكدت في بيان صحفي لها أنها لم تعلم أي شيء بخصوص الطلاق ولم يكن هناك اتفاق بينها وبين زوجها على ذلك إطلاقا، وأنها عرفت بالطلاق من السوشيال ميديا ومحاميته دون أن يرد عليها هاتفيًا ليكشف لها عن سبب ذلك.

وقال “موسى” في البيان الذي نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”، والذي نشرت معه صورة لها مع مصطفى وهو يقبلها، وجاء نص البيان كالتالي: “أكدت الإعلامية/ فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان / مصطفي فهمي عن طريق المحامية / سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس، وأضافت الإعلامية فاتن موسى بأنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

ونفت الإعلامية فاتن موسى بأنه لم يكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر، مؤكدة بأنها تلقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشيال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر،، مضيفة بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتي هذه اللحظة وذلك بعد زواج دام بينهما نحو ستة أعوام.

كما تؤكد الإعلامية اللبنانية / فاتن موسى بأن البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام بين الطرفين! غير صحيح أبداً وعار تماماً عن الصحة حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابياً إلا من خلال محاميته والسوشيال ميديا فقط كما سلف ذكره، مؤكدة بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي لغاية اللحظة لاستيضاح الأمر.

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محامية مصطفى فهمي تعلن انفصاله عن زوجته

أعلنت المحامية سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، طلاقه من زوجته الإعلامية فاتن موسى، وقالت في تصريحات لها مع برنامج “إي تي بالعربي” إنها تؤكد حدوث الطلاق بين مصطفى فهمي وزوجته أمس، وكشفت إن الطرفان يحترمان بعضهما البعض رغم الطلاق، ولكن الفنان مصطفى فهمي لا يريد الكشف عن تفاصيل الطلاق أو أسبابه، حتى أنه لم يخبر المكتب القانوني بتفاصيل الطلاق.

وقالت سناء لحظي في تصريحاتها أنها من وثقت زواج مصطفى فهمي وزوجته، وكذلك هي من وثقت الطلاق بينهما، وأضافت:” أستاذ مصطفى مش حابب أبدا يتكلم بأسباب الطلاق حتى لينا احنا كمكتب، ومش حابب يحكي فيه، وهي شخص محترم وأعرفها شخصيا وأعرفهم.. وبكن لهم الاتنين كل الاحترام”، وأشارت إلى أن الطلاق تم غيابياً وبدون مشاكل أو أزمات، وأن مصطفى فهمي لا يمتنع من إعطاء طليقته كل حقوقها.

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