رونالدو يعلن انتظاره لتوأم من جورجينا (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن لاعب نادي مانشستر يونايد الإنجليزي كريستيانو رونالدو عن انتظاره لاستقال توأم من خطيبته جورجينا.

ونشر أحد أشهر لاعبي العالم صورة تجمعه مع جورجينا عبر حسابه على “إنستجرام”، وهو يمسك بصورة من أحدث سونار للتوأم، وعلق: “يسعدنا أن نعلن عن انتظار توأمان. قلوبنا مليئة بالحب – لا يمكننا الانتظار لمقابلتكم”.

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ولدى كريستيانو رونالدو 4 أبناء هم «كريستيانو رونالدو جونيور، وآلانا مارتينا دوس سانتوس أفيرو وإيفا ماريا دوس سانتوس وماتيو رونالدو».

وقضى كريستيانو رونالدو الثلاثة مواسم الماضية من مسيرته الكروية بين صفوف يوفنتوس الايطالي، بعد مغادرته المفاجئة للنادي الملكي «ريال مدريد» في الميركاتو الصيفي 2018.

وعاد صاحب الـ 36 عامًا لصفوف فريقه القديم «مانشستر يونايتد» في سوق الانتقالات الصيفية 2021 بمبلغ 15 مليون يورو.