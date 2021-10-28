رغم اعتراض مكتب مكافحة المخدرات.. المحكمة تعلن الإفراج عن نجل شاروخان بكفالة غدًا

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت محكمة مومباي العليا الإفراج عن آريان نجل شاروخان بكفالة بعد 25 يوما من الحبس على ذمة قضية المخدرات الكبرى التي تصدرت أخبارها عناوين الصحف طوال الفترة الماضية.

بعد جدال طويل بين فريق الدفاع عن نجل شاروخان والمحكمة، تقرر قبول طلب الكفالة، لكن القاضي أجل تطبيق القرار إلى الغد، لذا سيظل آريان داخل السجن ليوم آخر.

عارض مكتب مكافحة المخدرات طلب الكفالة بشدة، زاعما أن الشاب الذي يبلغ من العمر 23 عاما، لم يكن مجرد مستهلك للمخدرات، ولكنه متورط في الإتجار غير المشروع لهذه المواد الممنوعة بحسب صحيفة التايم الهندية.

ترى قوات المكافحة أن أريان كان على علم بوجود المواد المخدرة على متن السفينة السياحية، وعلى صلة بتجار المخدرات والموزعين، رغم عدم وجود أي مادة بحوزته لحظة القبض عليه.

فيما يرى فريق الدفاع عن نجل شاروخان بأنه تم الإيقاع به، وأن اعتقاله تم بطريقة غير شرعية، وليست مثبتة بالأدلة، مؤكدا أنه ذهب للحفل بصحبة صديق له ولم يكن على علم بوجود المخدرات.

نشرت مواقع الهندية نسخة من رسائل واتساب التي اعتمد عليها مكتب مكافحة المخدرات في مومباي للقبض على آريان نجل شاروخان في القضية الشهيرة.

تأجلت جلسة الاستماع الخاصة بطلب الإفراج عن نجل شاروخان إلى يوم غد الأربعاء، من قبل محكمة مومباي العليا، وتستأنف الجلسة بعد ظهر الغد، للنظر في أمر الإفراج بكفالة عن آريان خان الذي سيقضي ليلة أخرى في السجن.

وتورطت الممثلة الشابة أنانيا باندي في قضية نجل شاروخان بسبب رسائل واتساب التي بينها وبين آريان، وتم استدعائها أكثر من مرة للتحقيق معها على ذمة القضية.

نشر موقع الهند اليوم، المحادثة بين آريان وأنانيا التي دارت حول شراء كميات كبيرة من الأدوية المخدرة من شخص يسمى أشيت كومار، أن نجل شاروخان طلب منه عقاقير بقيمة 80 ألف روبية.

وتسعى قوات مكافحة المخدرات حاليا للوصول إلى المحادثات التي تمت بين آريان وثلاثة شباب آخرين من أبناء المشاهير بخلاف أنانيا بانداي.

وتبادل آريان خان وأنانيا رسائل واتساب منذ عام 2019 يتحدثان فيها عن تناول المخدرات والحشيش “أعشاب ضارة”، ومن الواضح أن نجل شاروخان كان يشتري هذه المواد من خلالها.

وفي محادثات أخرى بتاريخ 18 مايو 2021، تحدث أريان مع اثنين من أصدقائه حول الكوكايين، والاتفاق على موعد لإحضاره سويا.

تعرضت أنانيا بانداي للتحقيق يومي 21 و23 أكتوبر الجاري لمدة 6 ساعات، وأبلغت الجهات المختصة أنها لن تحضر للتحقيق يوم 25 أكتوبر لأسباب خاصة.

ووفقا للتقارير الإعلامية، فإنه عندما عرض على أنانيا محادثاتها مع آريان خان، قالت إنهما كانا يمزحان، رغم أن الشرطة تأكدت من تحدثهما بانتظام عن المخدرات في رسائل واتساب.

وأكدت أنانيا أنها ليست موردة ولا تعرف الفرق بين المواد المخدرة، موضحا أنها تناولت بعضها مرة أو مرتين في لقاءاتها مع أصدقائها.

اقرأ أيضا

استمرت ربع ساعة.. كواليس زيارة شاروخان الأولى لنجله في السجن (فيديو)

تجديد حبس نجل شاروخان 14 يوما في قضية حيازة المخدرات ومحاميه يكشف التفاصيل

القبض على نجل شاروخان بتهمة حيازة المخدرات (فيديو)