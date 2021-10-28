إليسا تطالب بإقالة جورج قرداحي من وزارة الإعلام بسبب تصريحاته الأخيرة حول حرب اليمن

ابو ظبي - احمد الجزار - طالبت الفنانة اللبنانية إليسا، بإقالة وزيرة الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول الأزمة اليمنية.

وكتبت إليسا، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات قصيرة انستجرام، جاء فيه: مواقف وزير الإعلام اللي الكل تبرأ منها وما بتعكس صورة لبنان أو علاقاته مع الخارج، ما بتستدعي إقالة الوزير؟ قدي بدنا نبقى رهينة تصريحات غير مسؤولة تضر بمصالح بلدنا؟

علقت وزارة الخارجية السعودية على التصريحات الصادرة من جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بشأن الحرب اليمنية ما بين الحكومة اليمنية مدعومة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، وميليشيات الحوثيين المدعومة من قبل إيران.

وأعربت الخارجية السعودية في بيانها، عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، ووصفتها بالتحيز الواضح لميليشيات الحوثيين الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، على أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين، استدعت وزارة الخارجية اليوم، السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن تلك التصريحات.

وتسببت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني الإعلامي جورج قرداحي، بشأن الحرب اليمنية بين الحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، جرى تداولها خلال الساعات الماضية، في حدوث أزمة ما بين الوزير اللبناني، والسعودية، الإمارات، واليمن، كما أعلن عدد من المسؤولين السياسيين في بعض دول الخليج رفضهم لتلك التصريحات.

ومن جانبه أوضح جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، أن الفيديو المتداول بشأن حديثه عن الحرب في اليمن، هو جزء من مقابلة أجراها في وقت سابق مع قناة الجزيرة أون لاين، لبرنامج برلمان الشباب.

وأضاف قرداحي في تصريحات له، أن المقابلة تضمنت حديثًا عن الحرب الدائرة في اليمن، مبينًا أن الوسائل الإعلامية خلال الساعات الماضية ركزت على حديثه بشأن الحوثيين، ودفاعهم عن أنفسهم في وجه العدوان الخارجي، وفق ما قال.

واعتبر قرداحي أن السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني، وأن ما يفعله الحوثيون مجرد دفاع عن النفس وعن الشعب اليمني.

وفي إجابة عن سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن، قال قرداحي: شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟ وفي نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف.

وهنا أوقفه أحد المشاركين في برنامج برلمان الشباب، ليقول له إن الحوثيين يطلقون الطائرات المفخخة المسيرة باتجاه الأراضي السعودية، ليرد قرداحي: ونرى الأضرار التي تلحق بهم في بيوتهم وجنازاتهم وأفراحهم، يقصفون بالطائرات، وحان الوقت لهذه الحرب أن تتوقف لأنها عبثية.

قرداحي يكشف عن مؤامرة ضد

خرج وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ليوضح مقصده بالتصريحات المنسوبة له حول الوضع في اليمن والحرب الدائرة هناك بعد الانتقادات التي طالته بسببها.

وكتب قرداحي عبر حسابه بموقع “تويتر”: “منذ صباح اليوم ، وبعض وسائل الاعلام اللبنانية والعربية، وبعض المواقع الالكترونية تتداول مقطعاً من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة اونلاين ، في برنامج “#برلمان_الشباب”، وورد فيها كلام لي عن #حرب_اليمن”.

وأضاف: وقد ركزت هذه الوسائل الاعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن انفسهم في وجه العدوان الخارجي ، لذلك اود ان أوضح ما يلي:

أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي .. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.

ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال ، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو #الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء.

ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة ، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام.

رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف ، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما.

خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية ، لليمن، ولكل من #السعودية والامارات..

بيان من الحكومة اللبنانية بشأن الأزمة

وفي سياق متصل، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني بيانًا بشأن ما يتعلق بأزمة قرداحي، وجاء البيان كالتلي:

إن دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، يعلن تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة”.

وتابع: اما بخصوص كلام وزير الاعلام جورج قرداحي الذي يجري تداوله ، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة اسابيع ، فهو كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة اطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب …

وأضاف: وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي.

ان رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون اي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى .فاقتضى التوضيح.