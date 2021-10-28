ياسمين صبري تقابل مونيكا بيلوتشي للمرة الثانية في دبي (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ياسمين تتبادل الحديث مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، على هامش لقائهما في حفل افتتاح جناح المرأة في إكسبو دبي 2020، بالتعاون مع دار كارتييه بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تقوم به النساء.

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ياسمين صبري خطفت الأنظار بسبب حديثها مع مونيكا بيلوتشي عن معرض إكسبو وتنظيمه وكيف يمكن أن تستفيد المرأة منه بشكل فعال، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل بشكل كبير، وأشاد الجمهور بلقاء الثنائي معًا في دبي، وتمنى بعضهم الكشف بشكل مفصل أكثر عن تفاصيل هذا اللقاء.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تلتقي فيها ياسمين صبري بالنجمة العالمية، حيث إنهما التقيا مسبقًا عام 2019 في باريس، على هامش حفل نظمته دار كارتييه أيضًا وقتها، ونشرت ياسمين حينها صورة لها مع مونيكا بيلوتشي عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن مدى سعادتها بلقائها بها.

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الجدير بالذكر أن ياسمين صبري قد حلت ضيفة على برنامج “ABtalks” قبل يومين وتحدثت عن العديد من أسرار حياتها الخاصة، كما فاجئت الجمهور بانقطاع علاقتها بوالدها، وأوضحت أنه لم يكن متواجدا في حياتها بطفولتها، وقالت إن السبب في ذلك ليس في انفصاله عن والدتها، وتابعت: “الناس بتعمل اختيارات في حياتها، كل يوم الواحد بيعمل اختيار، بدون ما نقول هو ليه حصل كده، هو الشخص اختار، فيه ناس بتختار تحمل المسؤولية وتكمل الطريق للآخر، وفي ناس تختار نفسها أو أي كان”.

وكانت ياسمين، قد كشفت عن تفاصيل احدث أعمالها الدرامية لرمضان المقبل، حيث تعاقدت مع المخرج أحمد صالح بشكل رسمي لإخراج المسلسل، وهو من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجي، ويجرى حاليًا الاستقرار على اسمه النهائي، كما نفت مشاركتها في كتابة وتأليف المسلسل على عكس ما تردد، وأكدت مؤخرًا أنه فكرتها فقط ولن تتدخل بكتابته.