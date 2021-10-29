محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد ابنته مكة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاد ابنته مكة.

ونشر صلاح عبر حسابه على “إنستجرام” صورًا من الاحتفلال بصحبة أسرته، دون أي تعليق.

وتفاعل عدد كبير من الفنانين وأيضا متابعيه مع البوست، بينهم حنان ترك ومحمد محسن واَخرون.

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يذكر أن عيد ميلاد مكة كان في 15 أكتوبر الجاري، ولكن صلاح أجل الاحتفلال لحين الانتهاء من بعض المباريات المهمة أبرزها مانشستر يونايتد، الذي استطاع ليفوبول أن يحسمها بعدد أهداف تاريخي بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل لا شيء واستطاع صلاح أن يحصل على لقب الهاتريك.