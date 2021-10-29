أول تعليق من أوزجان دينيز وطليقته في واقعة تعديها عليه وتمزيق ملابسه أمام منزلها

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار الممثل التركي أوزجان دينيز حالة من الجدل بين المتابعين بعدما قال إن كثيرا من النساء يتطّلقن من أجل المال والنفقة.

وأضاف دينيز تعليقًا على أخبار خلافاته مع طليقته فايزة أكتان التي تصدرت حديث الجمهور والمواقع المهتمة بالمشاهير مؤخًرا: “بعد الطلاق يحصلن على

نفقة تغنيهّن عن العمل طوال حياتهّن، ويعشن براحة من دون العمل ليوم واحد، فيما يقع الأطفال ضحّيتهن”.

وبين الفنان التركي أن الأطفال هم الخاسرون الوحيدون في هذه المعركة، لافتا إلى أّن مشكلته ليست في النفقة والحضانة، بل في كون طليقته أًّما جيدة لابنه، وبعدها فلتأخذ كّل أمواله، في حين أّن الواقع مختلف عن ذلك.

ومؤخًرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مأخوذ من كاميرا مراقبة، قيل إنه للممثل التركي أوزجان دينيز، ويظهر فيه وهو يتلقى الصفعات أمام منزل طليقته.

وتم تصوير الفيديو من خلال إحدى كاميرات المراقبة، وأظهر نقاشا قصيرا دار بين فايزة وأوزجان أمام باب المنزل، حيث قامت فايزة بصفع طليقها وتمزيق ملابسه، وبعد الحادث توجه أوزجان إلى مركز الشرطة ليشتكي من تصرفات طليقته.

وعقب انتشار هذه الحادثة؛ قالت فايزة أكتان في بيان لها إنها أقدمت على صفع طليقها وضربه وتمزيق قميصه بعد أن صرخ في وجهها أولا وأخاف ابنها.

وأضافت بأنه منذ مدة لم يعد سائق زوجها يحضر ابنها من المدرسة وتشرع هي في المقابل بالقيام بالمهمة بدلا منه بواسطة سيارة أجرة.

وأوضحت أن الواقعة حدثت عندما جاء ليأخذ ابنه في اليوم المخصص له برؤيته، وقد وقع الاشتباك فعلا، لكنها أصرت على أن مقاطع الفيديو المنتشرة لم تصور الواقعة كلها بل تم قص منها العديد من اللقطات.

وأشارت أكتان إلى أنها طلبت من خالتها التي كانت رفقتها أن تدخل الولد إلى البيت، وعندما دخل قامت بصفع طليقها؛ لأنه صرخ في وجهها أمامه وأفزع الطفل.

وشددت النجمة التركية على أنها غير نادمة تماما على هذا القرار وهي مستعدة كليا إلى القيام به مرة أخرى إذا ما كرر طليقها فعلته مع ابنها.

وشهدت علاقة أوزجان دينيز بطليقته فايزة أكتان كثيرا من التوتر والخلافات.

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