نجلاء بدر عن تجربة نسل الأغراب: مش هشتغل تاني مع محمد سامي لو مي عمر في المسلسل

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت الفنانة نجلاء بدر أنها لن تكرر تجربة العمل مع المخرج محمد سامي في أي عمل من بطولة زوجته مي عمر.

أوضحت نجلاء بدر في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي، أنها لا تواجه أي مشكلة شخصية مع محمد سامي ومي عمر، لكنها رأت أن العلاقات الشخصية تتدخل في الأمر، لأن المخرج سوف يكون متحيزا إلى زوجته داخل الاستوديو.

أضافت أنها اتفقت مع محمد سامي على عدة أمور قبل تصوير مسلسل “نسل الأغراب”، لكنها فوجئت بتحجيم دورها في المسلسل ورفض المخرج للنقاش بأي شكل، رغم أنه المسئول عن حل مشاكل الممثلين، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لكونه مؤلف المسلسل، وهو ما جعله رافضا للاستماع إلى رأيها، وهو ما جعلها تستكمل تصوير مشاهدها معتبرة، أنها لم تشارك في المسلسل.

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