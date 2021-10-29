انفصال جيجي حديد وزين مالك بعد اتهامه بالتعدي بالضرب على والدتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت تقارير صحفية، اليوم عن انفصال عارضة الأزياء جيجي حديد عن المغني زين مالك وسط أخبار أن السبب هو خلاف حاد بين زين مالك ووالدة جيجي حديد السيدة يولاندا حديد، واتهامات بأنه اعتدى عليها بالضرب.

وذكرت مجلة People في تقرير لها، نقلًا عن مصادر مقربة من النجمين، انفصال جيجي حديد عن زين مالك، وقال أحد أصدقاء عائلة حديد: “إنهما ليسا معًا في الوقت الحالي، ويولاندا بالطبع تقف إلى جانب جيجي بشدة، إنها تريد الأفضل لابنتها وحفيدتها”، كما أوضح وكيل أعمال جيجي حديد في بيان، أنها تركز فقط على الأفضل بالنسبة لابنتها خاي، مؤكدًا أنها تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت الصعب، وكتب مالك في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: “من أجل ابنتي، أرفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى”.

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بيان زين مالك عقب أخبار الانفصال

في وقت سابق يوم الخميس، أصدر زين مالك تصريحا عقب تقرير TMZ بأن والدة جيجي، يولاندا حديد، كانت تفكر في تقديم بلاغ للشرطة ضد مالك واتهامه بالاعتداء عليها بالضرب، وقال مالك للصحيفة إنه ينفى بشدة مزاعم يولاندا الكاذبة، وفي بيان آخر عبر حسابه على تويتر، قال مالك إنه يريد مكان لا يتم فيه طرح المسائل العائلية الخاصة على الساحة العالمية ليقوم أي أحد بالتدخل والخوض فيما لا يعنيه، مضيفًا أن الموضوع كان ولا يزال مسألة خاصة”، وأعرب مالك في بيانه عن أمله في أن تعيد يولاندا النظر في مزاعمها الكاذبة وتتجه نحو معالجة هذه القضايا العائلية على انفراد.

زين مالك يعرب عن استياءه

كما أعرب مالك عن استيائه عندما تم الإعلان عن مشكلاته الخاصة مع عائلة جيجي حديد قائلًا: “كان هذا ولا يزال أمر شخصي بحت، ولكن في الوقت الحالي هناك خلافات، وعلى الرغم من جهودي لإعادة الوضع إلى بيئة أسرية سليمة تسمح بمناقشة الأمور بهدوء، من أجل ابنتي، تم تسريب الأخبار إلى الصحافة.