سلوى محمد علي في عيد ميلادها: أتمنى خروج جنازتي من المسرح القومي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحتفل اليوم الفنانة سلوى محمد علي بعيد ميلادها، إذ ولدت في 29 أكتوبر عام 1964، وهي صعيدية الأصل، حيث إن والدها ينتمي إلى سوهاج، ووالدتها من الأقصر، وهي ولدت بقنا، ثم انتقلوا بعد ذلك للقاهرة ليستقروا بها، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تصريحاتها.

وقالت سلوى محمد علي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي ويذاع علي قناه «سي بي سي»: «أحرص كل سنة أن أكتب بوست على فيسبوك للتبرع بالملابس في الشتاء»، وأضافت: «أنا بنت المناطق الشعبية، وفيلم فتاة المصنع، تم تصويره في منطقة الأبجية، وصدمت من التغيير الذي حدث في المنطقة الشعبية».

وعن استخدامها للميكروباص كل فترة رغم امتلاكها لسيارة ملاكي، قالت إنها تفعل هذا كل فترة من أجل أن تسمع السيدات في المناطق الشعبية وتعرف الجديد عن حياتهن.

وتمنت أمنية في حوارها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد قائلة: «كل ممثل مسرح لدية أمنية أن يموت على خشبة المسرح»، وأن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي.

وأضافت أنها طالبت من زوجها الأول الزواج منها موضحة: «حبيت زوجي الأول وطلبته للزواج»، ولفتت أنه لا تمانع في أن تتقدم المراة للرجل خاصة لو كان «الرجل يستاهل».