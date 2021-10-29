مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُكرم عمرو سعد والمخرجة أبولين تراوري

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تكريم المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة 11، في مارس 2022.

المخرجة أبولين تراوري، من مواليد عام 1976، وعملت كمساعد مخرج مع السينمائي البوركيني الكبير إدريسا وادراجو، وقدمت العديد من الأفلام الروائية القصيرة، كما شارك فيلمها “كوناندي” في مهرجان تورنتو عام 2003، وقدمت أفلام روائية طويلة منها “تحت ضوء القمر” و”ديزرانس” بطولة جيمي جان لوي، والذي حصل علي العديد من الجوائز منها جائزة أفضل فيلم في مسابقة الدياسبورا بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة في بلدها بوركينا فاسو.

30 تصريحا من نجلاء بدر حول تحجيم دورها في “نسل الأغراب” وتكرار ارتداء فستان الجونة “الجرىء” ومساندة زوجها

https://www.filfan.com/news/details/138937

كما يكرم المهرجان، في دورته المقبلة الفنان عمرو سعد، وهو من مواليد حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1977، وتخرج في قسم الديكور بكلية الفنون التطبيقية، وبدأ العمل بالتمثيل من خلال تجارب مسرحية وتليفزيونية، وفي مرحلة متقدمة توجه لمكتب المخرج يوسف شاهين وقابله خالد يوسف، وكانت البداية بتقديم دورين مساعدين في فيلمي “المدينةط مع المخرج يسري نصر الله، و”الآخر” ليوسف شاهين.

وتوالت أعمال عمرو سعد السينمائية، والتي من أهمها عام 2007 فيلم (حين ميسرة)، وتلاه فيلم “دكان شحاتة” مع المخرج خالد يوسف، وبعدها واصل بطولاته السينمائية من خلال فيلم “الكبار” باﻹضافة إلى فيلمي “حديد”، و”ريجاتا” الذي تعاون من خلالهما مع المنتج محمد السبكي، وفيلم “مولانا” للمخرج مجدي أحمد علي، والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عيسى، كما قام بالبطولة في الدراما التليفزيونية أيضًا منذ عام 2010، وكان أول مسلسل من بطولته هو “مملكة الجبل”، باﻹضافة إلى الجزئين الأول والثاني من مسلسل “شارع عبدالعزيز” ومسلسلي “خرم إبرة”، و”ولد فضة” وكانت آخر أعماله مسلسل “ملوك الجدعنة”.

وحصل عمرو سعد، على العديد من الجوائز ولكن أهمها جائزة أفضل ممثل عن دور الشيخ حاتم في فيلم “مولانا” من عدة مهرجانات منها: مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والإسكندرية السينمائي، تطوان بالمغرب، المركز الكاثوليكي للسينما.

كانت إدارة مهرجان الاقصر للسينما الافريقية، قد أعلنت خلال الفترة الماضية، عن تكريم الفنان الكبير حسين فهمي ومنحه جائزة إنجاز العمر عن مجمل أعماله السينمائية.