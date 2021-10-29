الفنانة نهلة سلامة .. أثارت الجدل بجرأتها في الأفلام وزوجها طلقها في ليلة الدخلة لسبب لا يكاد يصدق ؟

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الفنانة المصرية نهلة سلامة مسيرتها الفنية في فترة الثمانينات، حيث قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية المميزة.

نشأت نهلة في أسرة فنية متشبعة بالفن منذ نعومة أظافرها، ولم لا ووالدها هو الموسيقي فاروق سلامة ووالدتها الراقصة نوال الصغير، وعمها الموسيقي جمال سلامة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها اختارت لنفسها طريقاً مختلفاً في الفن وهو التمثيل.

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كانت البداية لنهلة سلامة منذ الثمانينيات من خلال المسرح، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط". ومن المسرح رُشّحت لتشارك في العديد من الافلام إذ تميزت بأدوار الإغراء التي اعترفت في أكثر من لقاء لها إنها قدمت هذه النوعية بدون ابتذال وبشكل مختلف تماماً.

تزوجت 4 مرات وبقيت 15 عاماً بلا زواج وفي لقاء سابق مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أطلقت نهلة سلامة عدة تصريحات ردت فيها على العديد من الاتهامات له بأنها «ممثلة إغراء»، كما كشفت في البرنامج عن عدد زيجاتها وأنّ واحدة منها استمرت 48 ساعة فقط.

وصرّحت نهلة سلامة، خلال الحلقة، بأنها تزوجت 4 مرات وبقيت 15 عاماً بلا زواج، كما نَفَتَ زَواجها من الفنان المصري محمد فؤاد، وأيضاً نفت زواجها بشخص يصغرها بـ8 سنوات».

وكشفت نهلة سلامة عن أنّ إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، حيث كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أنّ سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح، وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقّف عن التمثيل، وردت قائلة: «تجوزت من خارج الوسط الفني وتطلقت بعد 48 ساعة».

كما تحدثت نهلة عن زواجها من المخرج محمد خان، وقالت: «لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر».

ونفت نهلة ما صرحت به الراقصة دينا حول حصولها على الدور في فيلم «مستر كاراتيه»، بسبب علاقتها بمخرجه محمد خان.

وقالت: «غير صحيح بالمرة، وقتها قدمت العديد من الأفلام وشاهدني محمد خان وطلبني للدور، وقرار مشاركة ممثل ليس قرار المخرج وحده، كما أنّه فيلم لأحمد زكي وهو يوافق على كل شيء».

من جانب آخر، تحدّثت نهلة عن موقفها من الأدوار الجريئة في الأعمال الفنية التي تقدمها، حيث قالت: «أنا لست شخصية جريئة إلى هذا الحد، وحديثي عن مفاتني وإظهار جمالي كان غير مقصود».

نهلة سلامة: ابني لم يتبرأ مني كشفت نهلة سلامة أنها لن ترد على الشائعات التي ترددت حول تبرؤ نجلها منها بسبب الفستان اللافت الذي ظهرت به خلال مهرجان القاهرة، قائلة: "طبعا غلط ما تبرأش مني ده ابني، هو اتضايق وأنا بحترم وجهة نظره لكن ما وصلتش لكده".

وتابعت نهلة سلامة أن الصورة الحقيقية لم تكن بهذا الشكل، والبعض اقتصها وأبرز أجزاء معينة من الفستان فظهرت بهذه الصورة المستفزة.

أوضحت نهلة سلامة أنها كانت تعتقد ملابسها محتشمة لأنها كانت عبارة عن بدلة مقفولة ولكنها أخطأت التقييم.

أعمالها الفنية

شاركت نهلة سلامة في العديد من الأعمال المسرحية منها "عالم كورة" و"بولوتيكا" و"للسيدات فقط". ومن المسرح رُشّحت لتشارك في العديد من الافلام إذ تميزت بأدوار الإغراء التي اعترفت في أكثر من لقاء لها إنها قدمت هذه النوعية بدون ابتذال وبشكل مختلف تماماً.

ومن أدوارها "الصرخة" أمام ​نور الشريف​ وهو الفيلم الذي حصلت خلاله على جائزة أحسن ممثلة، كما شاركت ببطولة "مستر كاراتيه" أمام ​أحمد زكي​ و"أمريكا شيكا بيكا" أمام ​محمد فؤاد​، و"البحر بيضحك ليه" مع ​محمود عبد العزيز​.

ومن أفلامها أيضاً "الشرابية" و"لعنة المال" و"رجل في عيون امرأة" و"كيد العوالم" و"جحيم امرأة" و"صراع الزوجات" و"وكر الذئاب" و"الشجعان" و"الغرقانة" و"الثعالب" و"اللومنجي" و"امرأة فوق القمة"، وعلى الرغم من تقديم نهلة سلامة لأفلام مهمة إلا أن ذلك لم يمنعها أحياناً من المشاركة في أفلام عرفت بأفلام المقاولات، كما لم تحصل على البطولة النسائية سوى مرات قليلة.