“مفتكرنيش أنا والبنات”.. روجينا تكشف تفاصيل إصابة أشرف زكي بفقدان مؤقت بالذاكرة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة روجينا عن تفاصيل إصابة أشرف زكي خلال الفترة الماضية بفقدان مؤقت بالذاكرة ونقله للمستشفى، مؤكدة أنه لم يستطيع أن يتعرف عليها ولا بناته.

ووفقًا لـ “الوطن” فقالت روجينا إن زوجها أشرف زكي، أصيب بفقدان مؤقت للذاكرة، «لقيت تليفون جالي من بوسي شلبي، قالتلي إن أشرف وقع، ومش فاكر حاجة، فانهرت أنا والبنات وجرينا عليه فورا واتفاجئنا إنه فعلا مش فاكرنا جاله فقدان مؤقت للذاكرة».

وتابعت روجينا: «فورا روحنا المستشفي واتطمنا عليه إنه خلاص بقى كويس الحمدلله وخد أدوية وحقن ومحاليل والحمدلله بقى زي الفل وخرجنا وقتها ولقيته متحامل على نفسه ومصمم إنه يكمل شغله لأن أشرف دايما كدا بيحب الناس وبيحب يبقى قوي».

وطمأنت الفنانة روجينا الجمهور، بأن ما حدث هو كان في الفترة الماضية، وانتهى الأمر تماما، وأن أشرف أصبح بصحة جيدة للغاية قائلة «ربنا يديله الصحة وطول العمر ويخليه لينا ولبناته».

وكشف أشرف زكي تفاصيل الحادث وقال: ” تعرضت منذ شهور لوعكه صحية حيث تزحلقت رجلي وسقطت على الأرض “.

أضاف أشرف زكي :” ذهبت إلى المستشفى وتعرضت لفقدان مؤقت في الذاكرة ولكن الحمد لله تحسنت حالتي بعدها على طول وانأ بخير وبصحة جيدة “.

أول خناقة بين أشرف زكي وروجينا :

روت الفنانة روجينا تفاصيل “أول خناقة” بينها وبين أشرف زكي، موضحة:” أول خناقة كانت في الخطوبة..وأشرف لما بيتخانق بيحول وبيتخانق باللغة العربية”.

وأضافت “روجينا” خلال حوارها ببرنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان “أمير كرارة:” الخطوبة كانت على الضيق، وأشرف عزك كل المطربين أصحابه..فجأة لقيت محمد منير ومدحت صالح، وحسن الأسمر”، متابعة:” منت فرحانة وكل شوية أقوم أرقص وهو يزعق”.

وتابعت: “أشرف اتخانق معايا بسبب الرقص وقالي أنت لا تصلحي ولا تستطيعين تحمل المسؤولية، مسترسلة:” تاني يوم بعد الخطوبة جه ورمى الدبلة”.

وتحدث الثنائي خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية، وكواليس علاقة الحب التي جمعتهما، وأساليب التعامل مع بناتهما. كما كشفا عددا من المواقف الطريفة التي جمعتهما، ويتشاركان الغناء داخل استوديو “سهرانين”، لتندهش روجينا من الأجواء قائلة لأمير كرارة: “أقسم بالله أنت خليت أشرف زكي يعمل اللي عمره ما عمله في حياته”.

تصدرت الفنانة روجينا، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترند خلال الساعات الماضية.

وذلك بعد دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “روجينا عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها برفقة زوجها نقيب الممثلين أشرف زكى في احدى اللقاءات التلفزيونية.