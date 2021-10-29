والد ياسمين صبري يكذب تصريحاتها عنه وينشر صور خطوبتها الأولى ويكشف سبب طلاقها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشر الطيار أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري صورا لها معه من خطوبتها الأول لتكذيب تصريحاتها حول علاقته بها وأنها لم تراه منذ كانت في الثانية من عمرها.

وعلق صبري على صور خطوبة ياسمين ابنته عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، كاتبا: “بعد ماسمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن ابوها في ضهره؟ أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جيبتلها عربية ياريت الناس اللي يعرفونا، وجم بيتنا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي ازاي في كل مراحلها وازاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها”.

وتابع: الكدب ده بيبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو أب اهتم بفرح ابنه وزعلان إن إخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟ أنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر أن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش انها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب أمها لانه حكالي وقالي أمها خربت بيتنا.

وأضاف: واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشان كده انا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده، وحسبي الله ونعم الوكيل.

وكانت ياسمين صبري صرحت عن علاقتها بوالدها: “مفيش علاقة بيني وبين والدي لكن الانفصال مش سبب لأن الناس بتاخد اختيارات في حياتها، وفي ناس بتختار تتحمل مسئولية وتكمل للآخر وناس تانية بتختار نفسها”.

وتأتي هذه التصريحات بعد هجوم أشرف صبري والد ياسمين صبري الأخير عليها وعلى أشاقها بسبب عدم حضورهم حفل زفاف شقيقهم بلال واتهمهم بالجحود وأن المال غيرهم للأسوأ.

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