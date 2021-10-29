نجل أحمد أبو هشيمة يحرز هدف الفوز للمقالون أمام النادي الأهلي (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - نجح يوسف أحمد أبو هشيمة نجل النائب أحمد أبو هشيمة في جلب الفوز لفريقه المقاولون العرب على النادي الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003.
وسجل يوسف أبو هشيمة هدف المقاولون والمباراة في الدقيقة السابعة عشرة من زمن الشوط الأول وبهذا الفوز وصل ذئاب الجبل إلى النقطة العاشرة ليحتل الترتيب الثاني في الجدول بفارق نقطتين عن المتصدر سموحة.
وهنأ محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون الجهاز الفني واللاعبين، عقب اللقاء وقرر صرف مكافأة مالية للفريق بسبب الأداء والروح والإصرار على الفوز.
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