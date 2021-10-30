شاهد صورة نادرة تجمع شادية بوالدتها والمفاجأة في درجة الشبة الكبيرة بينهما ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

ولدت شادية يوم 8 فبراير عام 1931 في منطقة الحلمية الجديدة بالقاهرة، لكن أصولها تعود إلى محافظة الشرقية، وهي ابنة المهندس الزراعي أحمد كمال.

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بدأت رحلتها الفنية في عمر 16 عاما، وخلال مسيرتها الفنية التي انتهت باعتزالها في عام 1984 شاركت في أكثر من 110 أفلام، وقدمت بصوتها مئات الأغنيات.

مثلت شادية في عدد من المسلسلات الإذاعية، ولها مسرحية واحدة هي ريا وسكينة كونت في ستينيات القرن العشرين ثنائيًا ناجحًا مع الفنان صلاح ذو الفقار من خلال مجموعة من الأفلام منها عيون سهرانة، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، مراتي مدير عام، عفريت مراتي.

كما قدمت في نفس الحقبة أربع أفلام مقتبسة عن أربع روايات للروائي الكبير نجيب محفوظ، وهي اللص والكلاب، ميرامار، الطريق، زقاق المدق. وفي السبعينيات تناقص عدد الأفلام التي شاركت بها، وكان أخر أفلامها هو لا تسألني من أنا.

في منتصف الثمانينات اعتزلت الفن وارتدت الحجاب، ثم توارت عن الأنظار والكاميرات، منصرفة لحياتها الخاصة حتى وافتها المنية في 28 نوفمبر 2017 بعد دخولها في غيبوبة تامة بعد إصابتها بجلطة دماغية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات في القاهرة.

المصدر:لايف نيوز