طالعة لجدتها دلال عبدالعزيز .. شاهد أول صورة لأبنة دنيا سمير غانم تثير ضجة على السوشيال ميديا

الرياض - محمد الاطلسي - رغم حرص الفنانة المصرية دنيا سمير غانم على عدم نشر صور لابنتها كايلا والتقاط صور لها للحفاظ على حياتها الخاصة ، إلا أن القيود التي تفرضها على ظهور وجه ابنتها لم تستطع الحفاظ عليها كثيراً.

وقامت الإعلامية بسمة وهبة بنشر أول صورة تكشف وجه ابنة دنيا، وذلك خلال لقاء مع الفنان الراحل سمير غانم، في برنامجها "شيخ الحارة"، قبل ثلاث سنوات.

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وفي الصورة تظهر ابنة دنيا سمير غانم على نحو أكثر وضوحاً، بخلاف الصورة الأولى التي تم تداولها لها من ليلة حنة إيمي سمير غانم.

وتفاعل العديد من الجمهور مع الصور المنشورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات على الصور التي تشيد بجمالها وبراءتها مثل والدتها وجدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

الفنان الراحل كشف حينها أن هذه الصورة قديمة نوعا ما، لافتا إلى أن "كايلا" حاليا تبلغ من العمر 4 أعوام، وبدأت تتكلم ، وأضاف: "ربنا يخليها لينا ولمامتها".

وبحسب المعلومات التي كشفها الراحل فإن كايلا أصبح عمرها الآن 7 سنوات وربما تدرس حاليا في الصف الأول.

وكانت دنيا سمير غانم تزوجت الإعلامي رامي رضوان في عام 2013، بعد خطوبة دامت عاماً ونصف، وأنجبت ابنتها التي اطلقت عليها اسم “كايلا” في إبريل 2014.