بيومي فؤاد يعتذر للشعب السعودي بسبب إعلانه المسيء وتركي اَل الشيخ يهاجمه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أثار إعلان لا تتجاوز مدته 20 ثانية لأحد المطاعم الشهيرة في السعودية شارك فيه الفنان بيومي فؤاد، غضبًا واسعًا في المملكة خلال الساعات الماضية. وقال المنتقدون إنه يتضمن إيحاء يؤول بطريقة “خادشة ومعيبة”.

وقال بيومي فؤاد في حواره مع الشخص الذي يبدو مسؤولًا بالمطعم، عبارة: “وترجعوا تزعلوا من هزاري” والتي ذكرها في آخر أفلامه، “وقفة رجالة”، وهي الجملة التي وُصِفها سعوديون بأنها غير لائقة.

وقال بيومي فؤاد، عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «مساء الخير في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يُقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر إنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي».

واختتم بيومي فؤاد، حديثه قائلا: «بالطبع لم أتخيل إنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو وبناء عليه أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي احتراماً لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي».

وجاءت تعلقيات الجمهور على إعلان بيومي فؤاد، مثل «عفوًا لا أجد كلمات مهذبة مناسبة كي أعلق، رخم جدًا جداجدا، تقل دم، إعلان تافه جدا جدا ومن يذهب لهذا المكان مؤيدًا للتفاهات التي تتحذف علينا جميعا».

كما انتقد المخرج وكاتب السيناريو السعودي فهد الأسطاء، إعلان “لفّة” الذي يشارك فيه الفنان بيومي فؤاد، مُعتبرًا إيّاه في تغريدة على حسابه عبر تويتر، أمس الخميس، “وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير”.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: “تعزير هذا النوع من الكوميديا التافهة…. شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !!”.

كما هاجم رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الإعلان أيضًا. ووصفه بأنه “تافه، ومعيب، وثقيل دم، ومسيء”.

ويذكر أن الفنان بيومي فؤاد يواصل تصوير مسلسل جديد تحت اسم «الجار للجار»، مع الفنانة شيماء سيف، ومجموعة أخرى من النجوم، والتصوير يجرى خارج مصر، ومن تأليف أسامة حسام الدين، إخراج محمد عبد العزيز، ومن إنتاج مفيد الرفاعي، ومن المتوقع أن يقدم العمل في إطار كوميدي.