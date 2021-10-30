جومانا مراد تعترف: كنت دايما بفكر في الانتحار وعملتها مرة واحدة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة السورية جومانا مراد أنه سبق وحاولت الانتحار بعد قتل صديقتها المقربة من قبل الإرهابين.
قالت جومانا: “كان يوم جمعة وكانت تساعد الأطفال، وقام الإرهابين بالاختباء في المدرسة واطلقوا عليها الرصاص، وتأثرت بشدة”، وذلك خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة “الحياة”.
وتابعت: أنا عاطفية جدا و بتقمص الأفلام، و فكرت في الانتحار، أنا دلوعة جدا وأخدت قرصين ووالداي قاموا بمعتابتي بشدة بعد ذلك، رغم إني جوه نفسي مش عايزة أعمل كده لكن قولت أخضهم وأمثل”.
أما عن تجربة الأمومة، قالت جومانا مراد: “أنجبت في الشهر السابع، وأحب اللعب مع أطفالي وأقبلهم وأغمرهم بالعطف والحب، وأحرص على الاهتمام بأولادي، وجدتي أحسنت تربيتي، وأتمنى أن أفعل نفس الشيء مع أولادي”.
وعن تجربة الإنجاب، قالت جومانا إنها كانت مسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبت بشدة في الطائرة وعندما وصلت أمريكا، أنجبت وأولادي حصلوا على الجنسية الامريكية .
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