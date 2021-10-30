الساحة الأمامية لمتحف شرم الشيخ تستضيف حفل تتويج مسابقة ملكة جمال...

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدأ منذ قليل حفل تتويج مسابقة ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 في دورتها ال ٤٩، والتي تستضيفها الساحة الأمامية لمتحف شرم الشيخ.

ويشارك في هذه المسابقة ٧٣ دولة من مختلف دول العالم، وينظمها أحد المستثمرين السياحيين.

ومن جانبه، أشار الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن رعاية الوزارة لهذا الحفل يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وإبراز المنتج السياحي الجديد المتكامل الذي تتبناه الدولة وتعمل على الترويج له والذي يجمع بين منتجات سياحية متعددة وهي السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

جدير بالذكر أنه منذ يوم الاربعاء الماضي بدأ تسيير خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة واحدة أسبوعيا بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ ١٨٠٠ جنيه، وذلك حتى يتمكن السائحين خلال زيارتهم لمصر من زيارة مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمدينة الأقصر.