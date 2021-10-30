خمسة عشر ألف مشاهد للأوبرا المصرية في أولي حفلاتها بالرياض

* الموسيقي العربية تعتلي عرش موسم الرياض بالسعودية

* إيمان تتألق والجمهور يهتف لمي فاروق ويردد أغاني كوكب الشرق

*وزيرة الثقافة وسفير مصر بالسعودية يشهدان الليلة الاولى للموسيقى العربية بموسم الرياض

*عبد الدايم : الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والسعودية تؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وتأتى استكمالاً للتعاون بينهما فى مختلف المجالات

* حفلات الأوبرا المصرية كاملة العدد في موسم الرياض بالسعودية

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و أحمد فاروق سفير مصر بالرياض والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا الليلة المصرية الاولي في موسم الرياض والتى أحياها الأوركسترا الشرقي للموسيقي العربية تحت إشراف الفنانة جيهان مرسى وبقيادة المايسترو حازم القصبجى وأقيمت علي مسرح محمد عبده وسط حضور جماهيري حاشد تجاوز خمسة عشر ألف مشاهد .

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أن الفنون إحدى الوسائل الهامة لتعزيز الهوية وتنشيط الذاكرة الإبداعية مشيرة إلى دورها الهام في توطيد أواصر الصداقة والمحبة بين الشعوب ، وتابعت أن الفعاليات الفنية التبادلية بين مصر والمملكة العربية السعودية تأتي تاكيدا علي قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين واستكمالاً للتعاون بينهما فى مختلف المجالات .

ومن جانبة قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية أن فرق الموسيقي العربية تعد سفيرا للطرب المصري والعربي بما تقدمه من محتوي فني يستعيد أمجاد الماضي بروح العصر وهو ما تجلي خلال المشاركة المصرية في موسم الرياض

كما أعلن المستشار تركي ال شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي أن حفلى الأوركسترا المصري للموسيقي العربية يومي الجمعة والسبت ٢٩ ، ٣٠ أكتوبر علي مسرح محمد عبده نفذت تذاكرهما وأصبحا كاملا العدد وهو ما يؤكد الحضور القوي للفنون المصرية في المشهد الثقافي العربي .

بدأ الحفل بموسيقي نبتدي منين الحكاية ، وتألق المطربة إيمان عبد الغني بأغنيات في يوم وليلة ، أما براوه ، مقادير ، أنا بعشقك . وتغني المطرب أحمد عفت بالهوا هوايا ، الحلوة ، موعود ، ودويتو حاجة غريبة ، كما تجلت المطربة مي فاروق و أشعلت المسرح وهتف لها الجمهور فى أغانى ألف ليلة وليلة ، فكروني ، وتصدق .