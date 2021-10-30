محمد كيلاني يوجه رسالة لأبلة فاهيتا

نشر الفنان محمد كيلاني عدة صور جديدة أثناء حلقته مع أبلة فاهيتا، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد كيلاني فى الصور برفقة عدد من القائمين على البرنامج، و وجه لهم رسالة قائلا" شكرا"، و ذلك بعد تصدر حلقته التريند فور عرضها.

وحل الفنان محمد كيلانى أمس الجمعة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .

تغزلت أبلة فاهيتا فى الفنان محمد كيلانى خلال حلقتها اليوم عبر برنامج أبلة فاهيتا فى قصة شعره الجديدة وذقنه معقبة " حاجة تمبريلك خالص" ثم هنئته على زواجه الذى تم مؤخرا .

وعبرت أبلة فاهيتا عن دهشتها من صور عقد القرآن التى لم تظهر فيها زوجته واكتفوا بوضع ايديهما فقط بخاتم الزواج كما أنه ظهر فى صور شهر العسل بمفرده دون ظهور زوجته وعقبت فاهيتا : "إيه الغموض ده هى العروسة عليها تار ؟