ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

نفت ياسمينا العلواني، وجود أي تحديات بينها وبين أي أحد في الوسط الفني، مؤكدة أنها تتحدى نفسها فقط ولم تفكر مطلقًا في تحدي شخص آخر، وحول تصريحات الفنانة أحلام الشامسي السابقة، قالت: «أحلام مطربة جميلة وطبية زيادة عن اللزوم ولا يوجد أي مشكلة بيني وبينها». ونفت ياسمينا العلواني، ما تردد فيما سبق حول وجود صدام بينها وبين أحلام الشامسي، مشيرة إلى أن ما قالته الأخيرة رأي شخصي لها مطلق الحرية فيه، قائلة: «ما أظنش انها ممكن تحط بيني وبينها خلاف، دي تخلفني ومستحيل تحط عقلها بعقلي وأكيد مش هتحط نفسها في الموقف ده».

ونفت ياسمينا العلواني، حديثها مع أحلام الشامسي أو تواصلها معها بشكل شخصي من جهتها، بعد الرأي التي قالته «الشامسي» فيها منذ فترة.

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