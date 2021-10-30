أحمد صيام عضوا بلجنة تحكيم مهرجان شرم الشيخ المسرحي

يشارك الفنان الكبير أحمد صيام في الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كعضو لجنة تحكيم في مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، والتي تضم أعضاء من دول أخري منهم الناقد يوسف الحمدان من " البحرين"، والفنان الأردني والمخرج إياد شطناوي.

أما عروض تلك المسابقة فيشارك فيها 4 عروض مسرحية منها : ( صخب لا صوت ) للمخرج تركي باعيسي من المملكة العربية السعودية ، ( خدامة ) للمخرج طلال أيوب من تونس ، ( البجعات ) للمخرج حسان السلامي من تونس ، ( الجار ) للمخرج قاصدي مهدي من الجزائر.

يشار إلى أن المهرجان يكرم 9 شخصيات مسرحية ما بين المصرية والعربية والدولية فخلال حفل الافتتاح ستكرم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب من مصر، كما سيتم تكريم داوود حسين من الكويت، وتكريم محمد سيف الأفخم من الإمارات باعتباره الشخصية المسرحية العربية، وكذلك تكريم مارك بيسون من "بلجيكا" باعتباره الشخصية المسرحية الدولية.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ، ورئيسه ومؤسسه الفنان مازن الغرباوي ، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.