شاهد.. هشام عاشور يمازح نيللي كريم بأحدث ظهور لها

وثق لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، رحلته على الطائرة مع زوجته النجمة نيللي كريم، حيث شارك متابعيه وجمهوره بلقطات من داخل الطائرة لحظة عودتهم عبر الاستوري الشخصي له بموقع انستجرام، ووصفها بالـ "نينجا".

وظهرت نيللي كريم في الصورة التي وثقها عاشور وهي ترتدي القناع الطبي و نظارة شمسية و تضع غطاء الرأس لتبدو مثل النينجا في وصف عاشور لها قائلاً "من قال أن النينجا ليست حقيقية، لقد وجدت أحدهم بجواري"، في إشارة إلى الملابس التي ترتديها، بينما وثق رحلتهم بـ سيلفي اخر يجمعهما.

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