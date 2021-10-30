عمرو أديب مهاجمًا جورج قرداحي بعد تصريحاته عن أزمة اليمن:” بلاش تبقى نصاب ومنافق” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - شن الإعلامي عمرو أديب هجوما على وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بسبب تصريحاته حول الأوضاع في اليمن وانتقاداه للتدخل السعودي هناك.

وخلال حلقة أمس من برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة MBC مصر، قال عمرو أديب إنه سواءا كان جورج قرداحي يعبر عن رأي الحكومة أو تيارا فيها فهذه تعد كارثة مشيرا إلى أن الحكومة في هذه الحالة تعد حكومة مختطفة.

وأضاف عمرو أديب “معنديش مشكلة تبقي ليك موقف لكن بلاش تبقي منافق.. السعوديين دول هما اللي عملوك بجد بلاش تبقا نصاب يا جورج”.

وطالب عمرو أديب جورج قرداحي بالاستقالة على خلفية تلك التصريحات نظرا لأن الوزير يعبر عن رأي الحكومة وليس رأيه الشخصي معتبرا أن الحكومة اللبنانية في هذه الحالة حكومة مختطفة”.

وأكد عمرو أديب أن رأي وزير الإعلام لابد أن يعبر عن رأي الحكومة وليس الرأي الشخصي له مستنكرا عمل جورج قرداحي مع السعوديين إلى اليوم الذي سبق تعيينه كوزير إعلام وحديثه عنهم بهذا الشكل، مضيفا “أنت كنت بتشتغل في إم بي سي وليه بتحط إيدك في إيد السعوديين لما أنت واقف ضدهم كنت بتنصب على السعوديين وعايز تشتغل وتاخد الفلوس وخلاص”.

وتساءل عمرو أديب “هل كنت بتنصب على السعوديين؟.. كنت تشتغل وعاوز تاخد قرشين وتمشي؟ إنت عاوز إيه من السعودية.. معنديش مشكلة تكون هنا أو هنا لكن متبقاش منافق ونصاب”.

وتابع عمرو أديب “هل ضميرك صحي دلوقت واتغيرت وبقيت بتكره السعودية.. ول مرة اتفق مع فيصل القاسم لما قال لولا الإعلام السعودي كان فضل جورج قرداحي مجرد مذيع في إذاعة المنار اللي تبع حزب الله”.

واستكمل “السعودية هي اللي عملتك فهمي تغيرت الآن وأصبحت تغضب وتتحدث، الأمير والوزير والمواطن صف واحد في الدفاع عن المملكة”.

واختتم عمرو أديب “كنت بتقدم برنامج “المسامح كريم” المرة دي المسامح مش كريم مفيش حد هيسامحك استقالتك لن تفيدك”.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية أثارت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول الأوضاع في اليمن جدلا كبيرا

ولكن جورج قرداحي عاد وبرر موقفه من تلك التصريحات مشيرا إلى أنها جاءت قبل تعيينه وزيرا للإعلام

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