بعد تعديه على والدة صديقته جيجي حديد.. زين مالك تحت المراقبة لمدة عام

ابو ظبي - احمد الجزار - بعد انفصاله عن عارضة الأزياء جيجي حديد، أفادت مصادر أن زين مالك متهم بأربع قضايا جنائية من المضايقات في خلافاته الأخيرة مع والدة صديقته وأم ابنته جيجي حديد، العارضة السابقة يولاندا حديد.

كشفت مجلة فوربس هذا الصباح وفقًا لوثائق المحكمة التي قامت بالاطلاع عليها، وبعد مراجعة اثنتين من تلك الوثائق، عن أربع تهم موجهة إلى زين مالك، وأفادت إحدى الوثائق أنه أقر بالذنب في التهم الموجهة إليه، وكشفت التحقيقات أن الخلاف وقع في منزل جيجي حديد وزين مالك في بنسلفانيا في 29 سبتمبر، واستعرض موقع BBC وثيقة تتضمن تفاصيل حول النزاع، وذكر أن جيجي كانت في باريس، وزُعم أن زين قام بالتعدي لفظيًا على السيدة يولاندا حديد.

في نفس السياق، كشفت شبكة CNN نقلًا عن مصادر متعددة أن التهمة المتعلقة بجيجي نابعة مما قاله زين لها أثناء اتصالها هاتفيًا معه أثناء الواقعة، ووفقًا لما ورد في ملابسات الحادث أن زين صرخ في جيجي بألفاظ سيئة لأنها لم تقف بجانبه ضد والدتها التي تتدخل في شؤونهما الخاصة.

في هذا الصدد، وبعد أن أقر زين مالك بتهم الإساءة اللفظية على جيجي حديد ووالدتها العارضة السابقة يولاندا حديد، تم وضع زين تحت المراقبة لمدة 90 يومًا لكل تهمة، أي بإجمالي 360 يومًا للتهم الأربعة، كما تم إلزامه بحضور دورة مكثفة لإدارة الغضب وبرنامج للعنف المنزلي، وليس له أي اتصال مع يولاندا حديد.

في سياق متصل، نفى زين أي اعتداء بالضرب على يولاندا حديد، والتي اتهمته بأنه قام بدفعها في خزانة الملابس مما تسبب في ألم نفسي وجسدي لها، على حد قولها، في تصريح لـ TMZ قبل الكشف عن تفاصيل القضية، وقال زين: “إنني أنكر بشدة ضرب يولاندا حديد، ومن أجل ابنتي أرفض الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، وآمل أن تعيد يولاندا النظر في مزاعمها الكاذبة والمضي قدمًا نحو معالجة قضايا الأسرة على انفراد.

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