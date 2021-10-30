بعد أن طلقها غيابيًا.. مصطفى فهمي يواصل الضغط على فاتن موسى ويحاول منع تواصلها مع الجميع

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن مواصلة الفنانة مصطفى فهمي أساليب الضغط عليها، بعد أن قام بإيقاف خط تليفونها ومنعها من التواصل الإعلامي.

وكتبت فاتن موسى في بيان لها قبل قليل، نشرته عبر حسابه على “إنستجرام”، : “بيان لكل الأصدقاء والمعارف وكافة الزملاء من الوسط الإعلامي، تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفى فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع، من مكتب فودافون في مدينة الغردقة، خصوصاً في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل هاتفياً دولياً ومحلياً، وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا”.

وتابعت: “قد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط عليّ وقطعي عن التواصل مع الجميع.

أرجو من الجميع عدم التواصل على رقمي المصري هاتفياً أو عبر تطبيق الواتس أب أو غيره لحين إرسال رقمًا جديدًا”.

مصطفى فهمي طلقني دون علمي

كانت الإعلامية فاتن موسى قد كشفت في وقت سابق أنها فوجئت بخبر طلاقها من الفنان مصطفى فهمي، غيابيًا ودون علمها

وقالت في بيان لها: “أكدت الإعلامية/ فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان / مصطفي فهمي عن طريق المحامية / سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس، وأضافت الإعلامية فاتن موسى بأنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت.

ونفت الإعلامية فاتن موسى بأنه لم يكن بيننا أي خلافات أو مشاكل تُذكر، مؤكدة بأنها تلقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشيال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر،، مضيفة بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتي هذه اللحظة وذلك بعد زواج دام بينهما نحو ستة أعوام.

كما تؤكد الإعلامية اللبنانية / فاتن موسى بأن البيان والأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام بين الطرفين! غير صحيح أبداً وعار تماماً عن الصحة حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابياً إلا من خلال محاميته والسوشيال ميديا فقط كما سلف ذكره، مؤكدة بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي لغاية اللحظة لاستيضاح الأمر.

محامية مصطفى فهمي تعلن انفصاله عن زوجته

أعلنت المحامية سناء لحظي، محامية الفنان مصطفى فهمي، طلاقه من زوجته الإعلامية فاتن موسى، وقالت في تصريحات لها مع برنامج “إي تي بالعربي” إنها تؤكد حدوث الطلاق بين مصطفى فهمي وزوجته أمس، وكشفت إن الطرفان يحترمان بعضهما البعض رغم الطلاق، ولكن الفنان مصطفى فهمي لا يريد الكشف عن تفاصيل الطلاق أو أسبابه، حتى أنه لم يخبر المكتب القانوني بتفاصيل الطلاق.

وقالت سناء لحظي في تصريحاتها أنها من وثقت زواج مصطفى فهمي وزوجته، وكذلك هي من وثقت الطلاق بينهما، وأضافت:” أستاذ مصطفى مش حابب أبدا يتكلم بأسباب الطلاق حتى لينا احنا كمكتب، ومش حابب يحكي فيه، وهي شخص محترم وأعرفها شخصيا وأعرفهم.. وبكن لهم الاتنين كل الاحترام”، وأشارت إلى أن الطلاق تم غيابياً وبدون مشاكل أو أزمات، وأن مصطفى فهمي لا يمتنع من إعطاء طليقته كل حقوقها.

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