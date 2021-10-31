ابو ظبي - احمد الجزار - تعرضت الإعلامية أسماء مصطفى لأزمة صحية وتتواجد حاليا في المستشفى. وكشف أدمن الصفحة الرسمية لأسماء مصطفى عبر “فيسبوك” تطورات حالتها الصحية قائلا: “أسماء ما زالت فى المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء إلاشفائك”. تفاعل الجمهور مع منشور أدمن أسماء مصطفى وتمنوا لها الشفاء العاجل. يذكر أن أسماء مصطفى أعلنت في شهر أبريل الماضي إصابتها بورم وطالبت الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل. ومؤخرا، وجهت الشكر لطبيبها المعالج بعدما تخطت محنتها المرضية، مؤكدة أن حالتها الصحية كانت متدهورة، وكتب الله لها عمرًا جديدًا، بفضل الله والجراح الخاص بمتابعة حالتها، كما وجهت رسالة لجمهورها، تشكرهم من خلالها على دعمهم ودعواتهم لها في الفترة الماضية، مشيرةً إلى أنها سوف تشاركهم تجربتها مع المرض، حتى تدعم جميع المرضى في محنتهم، ومؤكدةً أن الحياة لن تتوقف، وتستمر بكل ما فيها من فرح أو حزن. اقرأ أيضا الإعلامية أسماء مصطفى تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى أسماء مصطفى عن رحلة علاجها مع السرطان: “مقدرتش أتخلص من المرض اللعين وربنا كتبلي عمر جديد” الإعلامية أسماء مصطفى تكشف تطورات معركتها مع مرض السرطان شاهد أيضا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى في معركتها مع السرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.