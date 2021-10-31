شاهد آخر ظهور للزعيم عادل إمام .. حالته يرثى لها ويتنفس بصعوبة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت خلال الأسابيع الماضية أخبار تتناول زيادة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي تقوم بها عائلة الفنان المصري عادل إمام وذلك من أجل حمايته وتجنب إنتقال ​فيروس كورونا​ إليه. وجاءت هذه الإجراءات المشددة على الفنان المصري عادل إمام بسبب أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة. II الأخبار الأكثر تصفحا الآن: وحينها نعى الزعيم الفنانة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض. ونشر الزعيم، صورة تجمعهما ونجله المخرج رامي إمام من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020. وكتب إمام عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "البقاء لله.. الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها". المصدر - مواقع اخبارية مصرية

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