وسط صدمة في الوسط الفني .. خبر مؤسف وحزين عن الفنان أحمد فلوكس وزوجتة تطلب لة الدعاء؟

الرياض - محمد الاطلسي -

في خبر صدم الوسط الفني فقد أصيب الفنان المصري أحمد فلوكس بفيروس كورونا المستجد , وكتبت رابيا زوجة فلوكس، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أحمد فلوكس إيجابي كورونا الرجاء الدعاء له بالشفاء".

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وكان فلوكس قد أعلن أن القضاء حكم له بالبراءة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إزعاج رجل أعمال»، مشيرًا إلى أنه يشكر القضاء المصري على عدالته، ويحمد الله أنه جاء له بحقه.

كتب فلوكس في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا على صورة من حكم المحكمة: «بسم الله الرحمن الرحيم رزقني الله بقضاء مصر العادل الشامخ دائمًا أدامه الله على مصر نعمة وكان نصرة لكل مظلوم أول رد من الله عز وجل لكل من تعمد تشويه صورتي في أول قضية المعروفة إعلاميًا بخبر حبسي لإزعاج رجل أعمال».

تابع أحمد فلوكس في منشوره: «براءة ورفض الدعوة وسيتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية والرجوع بالحق المدني للتشهير بي واستغلال اسمي وسيكون شهر ملئ بكل الردود الربانية على الجميع».

استكمل الفنان فلوكس: «أتمنى من الإعلام وكل ما نشر خبر حبسي أن يكون منصف وأن ينشر خبر براءتي بنفس القوة والانتشار في كل مواقع مصر وخارجها بعد حملة التشويه التي حدثت أعلم أني سأشاهد آيات الله في رجوع حقي وإثبات براءتي في كل ما رأيته طيلة السنتين. ربنا كبير».

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