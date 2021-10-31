شاهد بالصور فخامة منزل ميرفت أمين في الثمانينات .. والمفاجأة في شكل المطبخ المذهل في ذلك الوقت!!

الرياض - محمد الاطلسي - مواقع اخبارية مصرية وعربية أعادت تداول صور من ثمانينات القرن الماضي حيث خضعت الفنانة المصرية ميرفت أمين لجلسة تصوير داخل منزلها لصالح إحدى المجلات الفنية حيث سجلت يومياتها في أكثر من صورة.

وقد قامت الكاميرا بتوثيق لحظة استيقاظ ميرفت أمين من النوم ولحظة دخولها المطبخ ولحظة استمتاعها بالقراءة داخل المكتبة التي يضمها المنزل الذي ظهرت أناقته وبساطة ديكوراته في مجموعة الصور التي تم نشرها.

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إلى ذلك أنطلقت امس السبت الحلقة الأولى من حدوتة "حكايتى مع الزمان" والتى تقوم ببطولتها النجمة ميرفت أمين ضمن قصص وحكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، على قناة DMC، وتستمر إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما وعلى منصة Watch iT.

وتقدم ميرفت خلال أحداث حدوتة "حكايتى مع الزمان"، شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات وكيف يتعاملون مع تلك الأمور، وأوشكت على الإنتهاء من التصوير حيث يتبقى لها حوالى 4 أيام بالتزامن مع عرضه.

ويشارك فى بطولة "حكايتى مع الزمان" بجانب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.