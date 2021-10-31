وداعاً للنسيان .. تعرف 5 أعشاب معجزة لــ ذاكرة قوية وتركيز عالي وذكاء حاد للغاية

الرياض - محمد الاطلسي -

المخ هو المسئول الرئيسي عن جسم الانسان ويتحكم به، لهذا يجب ان يكون ذات كفاءة جيده من خلال الحفاظ على سلامته من كل ما يضر به.

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لانه إذا تأثرت كفاءة عمل المخ لأي سبب سينعكس سلباً على جميع أعضاء الجسم، وتوقف المخ عن إرسال إشارات للأعضاء لكي يؤدوا وظائفهم بطريقة سليمة، فسيحدث خلل في جميع وظائف الجسم.

لها يجب الحفاظ على كفاءة المخ جيدة، فإن ذلك سينعكس على الإنسان في صور عدة، منها التركيز والتفكير بعقلانية، والذاكرة القوية، والتخطيط الجيد، والتعلم والفهم وغيرها.

وصحة المخ تقل تدريجياً مع التقدم في العمر، خاصة إذا أهمل الشخص في تناول الأغذية والمكملات المنشطة لذلك العضو الحيوي في جسده والذي بالفعل يتحكم في جميع أعضاء الجسم الأخرى.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي"، المعني بالصحة، فإن هناك عدة أعشاب لديها القدرة على تنشيط خلايا المخ، وتتضمن القائمة:

1 - الثوم:

لا يخلو أي مطبخ من الثوم، فهو يدخل في كثير من أطباقنا اليومية. وقد أثبتت الدراسات أن الثوم يساعد في إزالة الدهون المتراكمة في الشرايين، ما يؤدي إلى تدفق الدم في الشرايين بسلاسة، كما أنه يقي من تكوّن الجلطات في المخ.

2 - الزعتر البري (أوريغانو):

هو من الأعشاب ذات النكهات القوية، ويدخل في طهي البيتزا بالأخص، حيث يعطيها مذاقاً طيباً. وقد أثبتت الدراسات أن الزعتر البري ينقي ويزيل السموم من الدم، كما أنه مضاد للالتهابات ويقي من العدوى.

3 - الجينسينغ:

يعتبر من الأعشاب التي تعزز من قدرة المخ وتمنع المشاكل المتصلة بالذاكرة.

4 - إكليل الجبل (روزماري):

هي من الأعشاب ذات النكهة الطيبة التي تغذي خلايا المخ، كما أنها تحسن التركيز.

5 - الريحان:

وهو من الأعشاب التي تقوي خلايا المخ، كما أنه يقلل من التوتر.